Her skal toget køre 250 kilometer i timen over Fyn: Men gasledning ligger i vejen

Samtidig med at arbejdet gennemføres, bliver der i de kommende uger lavet geotekniske målinger, arkæologiske undersøgelser og opkøb af ejendomme, der ligger i vejen for det store projekt.

Den nye jernbane skal efter planen stå færdig i slutningen af 2028.

Mens togene kommer op i fart, har politikere i tre fynske kommuner planer om at sætte hastigheden ned på Fynske Motorvej. Helt konkret ved at sætte farten ned fra 130 til 110 kilometer i timen på en strækning i Middelfart og ved Langeskov i Kerteminde Kommune, mens Nyborg vil have sænket farten til 90 kilometer i timen der, hvor motorvejen er tæt på byen.