De første fynboer får vaccine på søndag - se her hvor

Beboere på fem plejehjem rundt i landet bliver vaccineret først i Danmark den 27. december.

Læs også Overblik: Så voldsomt har pandemien udviklet sig på et år

De fem plejehjem er Kærbo i Ishøj, Blomstergården i Slagelse, Birkebo i Aalborg, Ankersgade i Aarhus og Ældrecenter Øst i Odense. Det fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

Ældrecenter Øst ligger i Odense-bydelen Vollsmose. Odense Kommune kan dog over for TV 2 ikke bekræfte sundhedsministerens oplysninger.

De første danskere bliver ifølge sundhedsmyndighederne vaccineret søndag klokken 09.00.

Overblik * 26. december ankommer de første vacciner til Danmark mellem klokken 08 og 12. * Danmark får i første omgang 9.750 vacciner. * 27. december klokken 09 begynder vaccinationen af de første danskere nogenlunde samtidig på fem plejehjem, et i hver af de fem regioner. * Det drejer sig om plejehjemmene Kærbo i Ishøj, Blomstergården i Slagelse, Birkebo i Aalborg, Ankersgade I Aarhus og Ældrecenter Øst i Odense. * Det ventes, at der ugen efter første leverance bliver leveret 38.025 doser. * I ugerne efter vil der komme knap 48.000 doser om ugen. * Danmark har lagt billet ind på at købe yderligere 2,6 millioner doser af Pfizer og BioNTechs coronavaccine. * Danmark har allerede en aftale om at modtage vacciner fra Pfizer og BioNTech, så 1,5 millioner danskere kan vaccineres. Kilder: Ritzau, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, SSI og Lægemiddelstyrelsen.

Vaccinerne produceres i Belgien

De danske vacciner er endnu ikke kørt fra Belgien mod Danmark, men vil gøre det sent juleaften eller først på natten 25. december.

Danmark får i første omgang 9.750 vacciner i juledagene. Derefter kommer 38.025 ugen efter, og i ugerne derefter vil der kommer 47.775 vacciner hver uge. Det fortæller Magnus Heunicke på pressemødet lillejuleaftensdag.

Foto: Ritzau

Brostrøm: Det overstiger min vildeste fantasi

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm glæder sig over, at vaccinerne når til Danmark inden nytår.

- At vi kan stå her lillejuleaften og sige, at på lørdag kommer der vacciner til Danmark, og på søndag går vi i gang med at vaccinere. Det er helt fantastisk, siger Søren Brostrøm på pressemødet.

- Det overstiger min vildeste fantasi.

Regionerne har forberedt sig på logistikken omkring vaccinerne, så de kan håndtere vaccinerne uden bekymringer, selv om vaccinen fra Pfizer skal opbevares ved minus 70 grader.

- Der kan jeg sige til danskerne: I kan være helt trygge, siger direktør i Statens Serum Institut Henrik Ullum på pressemødet onsdag eftermiddag.

Over 1.000 danskere er døde under pandemi

Vaccinerne vil være gratis for alle danskere. Flere end 1.000 danskere med coronavirus har mistet livet i 2020.

I alt er 93 plejehjem landet over nu ramt af coronavirus, hvilket også er det højeste tal under pandemien siden marts.

Der er 942 plejehjem i Danmark, hvor der er omkring 40.000 beboere.

Læs også Se billederne, der ændrede Fyn i 2020