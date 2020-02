Borgere kan hente sandsække: Her stiger vandet på Fyn

Først kom stormen, og nu kommer vandet. Sådan kan vejrsituationen vel bedst beskrives lige nu.

For efter en omgang med kraftigt blæsevejr søndag aften og natten til mandag er der nu varsel om forhøjet vandstand.

Ifølge Danmarks Meterologiske Institut, DMI, vil vandet nemlig stige i det Nordlige Lillebælt, på Nordfyns kyst og i Odense Fjord.

Derfor har de sendt et varsel ud om voldsomt vejr i de berørte områder.

DMI forventer, at vandet vil stige mellem 1,2 meter og 1,4 meter over normal vandstand. Ifølge prognoserne vil vandet være på sit højeste sent mandag aften omkring midnat.

Hos Beredskab Fyn har de lagt sand og sandsække ud to steder ved Odense Fjord. Det er ved Muslingevej 14, 5240 NØ og Skibhusvej 428C, 5000 Odense C.

Sandsækkene kan hentes fra klokken 6.00 på de to adresser.

Derudover foretager Beredskab Fyn sig ikke noget i første omgang.

- Lige nu er prognoserne ikke til, at vi skal gøre andet, end vi har gjort. Men vi følger selvfølgelig med i udviklingen, siger Mikael Enevold Pedersen, myndighedschef ved Beredskab Fyn.

