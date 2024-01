Hidsigt vinterlavtryk kan give snestormslignende tilstande

Hvis du har gemt den væk, så kan du godt finde vinterhuen frem igen.

Onsdag rammer et 'hidsigt' vinterlavtryk nemlig Danmark, og det vil medføre snevejr, kraftig blæst og snefygning. Det skriver metrolog på TV2 Vejret Jens Ringgard i en artikel på TV 2.

I den forbindelse advarer metrologen om, det vintervejret kan give problemer for trafikken i morgen onsdag. Der falder ifølge prognoserne ikke nok sne til, at det kan kategoriseres som en snestorm, men Jens Ringgard siger, at det kan opleves som en snestorm.