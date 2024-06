Historien lyver ikke - fynsk erhvervsliv toppede for 50 år siden

Punkterer myter

Tage Koed Madsen og Jesper Strandskov punkterer flere myter om Fyn, som den der med, at det lyse fynske og sind og den blide sprogtone skyldes, at Fyn har mere frugtbar jord og mildere vejr end i resten af landet, hvilket gør, at fynboerne er vant til, at det flyder mælk og honning uden for døren.

Det skulle så også give udslag i mangel på hårdtarbejdende fynboer, stagnerende erhvervsudvikling, og at man på Fyn, med digteren Per Højholts ord, han er som bekendt jyde, bare skal stikke en tændstik i jorden for at få den til at vokse.

Så er der også den om, at fynboerne har nok i sit eget nærområde. Svendborg vil ikke samarbejde med Odense, og kystbyerne har nok i sig selv. Middelfart vil hellere samarbejde med jyderne, og så kommer man ligesom ikke ud af stedet.

Måske har der været noget om snakken, men Vejle og Kolding har også haft deres kontroverser.

En kendsgerning er det dog, at Fyn har set bedre tider.

Siden glansperioden fra 1960 til 1973 er det fynske bidrag til den samlede velfærd i Danmark faldet fra 10 til 5 procent af bruttonationalproduktet. Ledigheden har siden været højere end landsgennemsnittet, der er færre fynboer i den arbejdsduelige alder, der er på arbejdsmarkedet, fynboerne har generelt ikke så lange uddannelser, virksomhederne er mindre, vi mangler vækstbrancher som biotek og lægemiddel-produktion, har færre store banker, forsikringsselskaber og servicevirksomheder, men stadig forholdsvis mange jern- og metalvirksomheder.