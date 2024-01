Historisk få indbrud i juledagene

Noget tyder på, at indbrudstyvene selv har været på juleferie – antallet af anmeldte indbrud i julen 2023 er nemlig ligesom sidste år på et historisk lavt niveau.

Det Kriminalpræventive Råd glæder sig over udviklingen, men opfordrer til, at flere danskere bliver aktive nabohjælpere, for på årsbasis er der stadig alt for mange indbrud, skriver rådet i en pressemeddelelse.

På landsplan var der 660 indbrud fra 19. december til 1. januar, men få Fyn var der markant færre indbrud end sidste år. Således blev der anmeldt 47 indbrud i julen på Fyn i 2023, mens der i 2022 var 63.

- Vi har endnu engang set en positiv udvikling i antallet af indbrud i julen, og borgernes egen indsats har uden tvivl haft en indflydelse på de historisk få antal anmeldelser. For at vi kan fortsætte den positive udvikling, er det vigtigt, at vi fortsætter de gode takter og følger de gode råd fra Det Kriminalpræventive Råd. Nabohjælp, tændt lys og opmærksomme øjne i nabolaget er bl.a. noget af det, der skræmmer tyven væk – og det giver tryghed i kvarteret, når man har årvågne naboer, siger Christian Bertelsen, politiassistent ved Rigspolitiet.