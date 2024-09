Historisk kamp gjorde dem til konger af dansk fodbold - målmaskine glemmer den aldrig

Én har svært ved at gå, en anden kæmper med hørelsen, andre med hukommelsen.



Det er 60 år siden, at de sammen vandt datidens svar på Superligaen. Årtier siden, at deres elskede klub overhovedet var i nærheden af at gøre sig gældende i toppen af dansk fodbold.

Alligevel insisterer seks gamle holdkammerater fra Odense-klubben B1909 på stadig at være en del af hinandens liv.

- Vi holder ud, vi bliver ved. Og vi mindes de gode kammerater, vi har haft på holdet, siger tidligere midtbanespiller, Arno Hansen, der har døbt gruppen ”Gulddrengene” med reference til rækken af sejre, de sammen fik hevet i land.