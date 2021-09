Historisk mange ladestandere - men fynsk kommune halter bagefter

Det er dog ikke alle kommuner, der er lige godt med. Og det gælder blandet andet Faaborg-Midtfyn Kommune



Mens landsgennemsnittet ligger på 0,73 ladepunkter per 1000 indbyggere, ligger det i den fynske kommune på 0,04 ladepunkter per 1000 indbyggere.

Fire kommuner har dog slet igen offentligt tilgængelige ladepunkter. Dt gælder Læsø, Allerød, Vallensbæk og Solrød kommuner.

Flere skal til - hurtigt

Regeringen har en ambition om en million grønne biler på de danske veje i 2030, men det kræver gode muligheder for, at de eldrevne biler kan lades op. Og det skal helst ske hurtigt.

Antallet af elbiler registreret i Danmark er nemlig mere end firedoblet over de seneste tre år, og selvom antallet af ladepunkter også er steget, er det ikke steget proportionelt.



- Derfor er det vigtigt, at vi tilpasser vores systemer, så vi ikke bare i gennemsnit har et højt antal ladestandere, men også at vi på det statslige vejnet har en vis overkapacitet, siger transportministeren.