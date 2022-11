Hjælp Odenses venskabsby Kyiv med at holde varmen og få lys i vintermørket

Når mørket sænker sig, har man brug for sine venner.

Det er budskabet bag en ny indsamling til Kyiv, som Rotary Odense står bag.

Siden 1989 har Odense Kommune været venskabsby med Kyiv, hovedstaden i Ukraine, som har næsten tre millioner indbyggere.

Mennesker, der over de seneste mange måneder har fået smadret deres by og hjem til ukendelighed, fordi Rusland har invaderet landet med en blodig krig til følge.

Blandt andet derfor, men også fordi den typisk bidende kolde vinter i Ukraine står for døren, fik Odense Kommune i oktober en henvendelse fra Kyivs bystyre.

- Efter situationen er blevet værre i Kyiv, har bystyret taget kontakt, fordi de har brug for hjælp til at holde varmen. Når Putin prøver at slukke lyset i Ukraine, vil vi gerne prøve at hjælpe med at tænde det igen, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Alvorlig situation

Derfor har en række fynske virksomheder, organisationer, blandt andet Rotary, Fyens Stiftstidend og TV 2 Fyn startet en indsamling, hvor pengene går ubeskåret til generatorer, telte, vinduesfilm, el-varmere og andre midler til at holde ukrainerne varme og skabe lys.

- Vi vil bruge de indsamlede midler på netop den humanitære hjælp, som de i bystyret i Kyiv siger, de har brug for. Vi snakkede den anden dag med dem i Kyiv. Det blev et kort møde, der understregede situationens alvor for hvert eneste menneske i Kyiv, siger Peter Zinck, projektansvarlig i Rotary.

Indsamlingen bakker Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn op om dagligt i avisen, på tv klokken 19.30 og på de respektive hjemmesider fyens.dk og tv2fyn.dk, så budskabet kommer ud til flest mulige.

- I krigens første uger i februar-marts gik vi sammen med Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis om at sætte fokus på, hvordan Fyn kunne hjælpe Ukraine. Nu gør vi det igen med indsamlingen direkte fra fynboer til folk i Kyiv. Det er vi glade for at være en del af, siger Esben Seerup, direktør på TV 2 Fyn.