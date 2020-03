Hjælp på vej til dyrene i Odense Zoo

Coronakrisen har allerede sat sine tydelige spor på kulturlivet. Gymnastikopvisninger og teaterforestillinger er aflyst, mens Odense Zoo og Terrariet i Vissenbjerg er lukket for gæster.

Først afviste Kulturministeren at give kulturlivet en økonomisk håndsrækning. Men nu er der hjælp på vej til de zoologiske haver.

Kulturminister Joy Mogensen (S) har med et flertal af Folketingets partier besluttet at sikre dyreparker, akvarier og zoologiske haver med ekstra 48 millioner kroner.

Det skal sikre, at dyrene fortsat kan blive passet, og at de ansatte kan få løn, mens der ikke er besøgende i parkerne.

Zoo kan ikke bruge hjælpepakke

Det er en rigtig dyr forretning for Odense Zoo, når der ikke længere kommer entréindtægter fra gæsterne. De faste udgifter skal nemlig stadig betales, og dyrene skal passes, selvom indtægterne er sat på standby.

- Som zoologisk have, der har med levende dyr at gøre, så har vi en række omkostninger, som vi ikke kan slukke for, siger direktør for Odense Zoo, Bjarne Klausen.

Derfor er Zoo-direktøren glad for, at kulturministeren nu rækker hånden frem mod kulturlivet. Og håbet er stort.

- Det store ønske er jo, at vi bliver anerkendt som nogle institutioner, som har nogle ganske særlige udfordringer, at der bliver givet en specifik hjælpepakke til os, som kan hjælpe os med lige nøjagtig det, vi knokler med, siger Bjarne Klausen.

Dyrene skal have mad

Mange koncertsteder, restauranter og haller har kunnet slukke lyset og sende medarbejderne hjem, mens coronaudbruddet raser. Men landets zoologiske haver skal opretholde personalebemanding for at sikre foder og pasning af dyrene.

Det medfører store økonomiske omkostninger, meddelte foreningen Daza lørdag. Foreningen repræsenterer landets 15 største zoologiske haver og akvarier.

Kulturminister Joy Mogensen (S) mener, at den ekstra støtte på 48 millioner kroner kan være med til at sikre, at dyreparkerne fortsat kan holde gang i driften, mens de holder lukket.

- Denne her ordning er lavet i tæt dialog med Daza. De har meddelt, at det er det tal, de selv tror på. Men vi vil selvfølgelig følge det nøje, siger hun til Ritzau.

- Dyrene skal jo fodres. De skal have medicin. Også selv om de zoologiske haver har lukket, siger Joy Mogensen.

Ministeren vil fremsætte løsningen i Folketingssalen tirsdag med henblik på at vedtage aftalen inden påske.