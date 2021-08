Hjælp politiet: Gerningsmand bag røveri efterlyses

Meddelelsen er vedlagt billeder af gerningsmanden fra overvågningskameraer i spillehallen.

Håber på offentlighedens hjælp

- Fyns Politi håber, at nogen kan hjælpe med at identificere gerningsmanden ud fra sparsomme billeder, men man kan for eksempel på billederne se, at gerningsmanden har en sort dunjakke med hvidt logo på venstre overarm.

Røveriet varede kun to minutter - fra 22.17 til 22.19.