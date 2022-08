Hjælp til udfordrede kommuner: - Et ekstraordinært højt beløb

Ærø og Langeland kommuner får 68 ekstra millioner.

Pengene skal hjælpe de to kommuner med deres økonomiske udfordringer. Det oplyser Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse tirsdag.

I alt 18 kommuner får del i den 620 millioner store pulje.

- Jeg håber, at de 18 kommuner bruger denne mulighed til at investere i tiltag, der kan understøtte en langsigtet forbedring af deres økonomiske situation, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S).

Langeland modtager 60 millioner kroner, imens Ærø kan se frem til ekstra 8 millioner kroner i kommunekassen.

Mange millioner til Langeland

Det er ikke første gang i år, Langeland Kommune har fået særlig støtte fra Christiansborg.

Kommunen har forinden indgået et udviklingpartnerskab gældende fra 2022 til 2025, som sikrer Langeland 37 millioner kroner ekstra årligt - kommunen modtager dermed 23 yderligere 23 millioner kroner og lander på samlet 60.

Udviklingspartnerskabet og særtilskuddet bliver givet til kommuner med demografiske og socioøkonomiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer og vedvarende økonomiske udfordringer.

Og de kriterier lever Langeland Kommune op til. Derfor kan kommunen nu se frem til det ekstra tilskud i kommunenkassen, der løber op i 148 millioner kroner over partnerskabets treårige aftale.

Lån til to fynske kommuner

Imens Langeland og Ærø har fået deres del af den store millionpulje, har Faaborg-Midtfyn og Svendborg fået grønt lys til at få lånedispensation i 2023.

De to kommuner er blevet en del af den 200 millioner store pulje, som skal lånes ud til 21 danske kommuner. Faaborg-Midtfyn kommune har fået dispensation til at låne ni millioner kroner. Svendborg har fået et lån på ti millioner kroner.

Der er heller ikke tvivl om, at det er et ekstraordinært stort beløb, som staten udbetaler.

- Med årets økonomiaftale når vi op på et ekstraordinært højt niveau for særtilskud i 2023 på mere end 600 millioner kroner, siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen i meddelelsen.

Det er ikke kun Langeland Kommunes økonomi, der er under pres. Det er også flere langelænderes. Derfor er der en ekstra varmecheck på vej til flere af dem.