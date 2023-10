Hjælpeorganisationer vil have flere penge til julehjælp

Fem hjælpeorganisationer går sammen om en fælles henvendelse til politikerne med opfordring om at tilføre ekstra penge til vinter- og julehjælpen. Det skriver Mødrehjælpen i en pressemeddelelse.

Det er Mødrehjælpen, Røde Kors, Blå Kors, Dansk Folkehjælp og Frelsens Hær, der forsøger at råbe politikerne op i et brev, de har afsendt tirsdag.

Ninna Thomsen, der er direktør i Mødrehjælpen, forventer en stor stigning i antallet af familier, der søger julehjælp i år.

- Vi kan se, at julehjælpen kommer under et kæmpe pres i år. Der er nemlig på nuværende tidspunkt allerede 30 procent flere ansøgere til julehjælp hos Mødrehjælpen, end det var tilfældet i samme periode sidste år, siger hun.