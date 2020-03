Hjælpepakke på vej til hjemløseorganisationer: - Vi er glade og taknemmelige

Udbruddet af coronavirus har ikke kun ramt virksomheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser. Herberg og væresteder for hjemløse er også sat under stort pres.

Mange af landets tilbud har nemlig neddroslet eller helt lukket ned for deres aktiviteter, og de hjemløse skal desuden holde større afstand end før på tilbuddene.

Læs også Coronasmitte på OUH: Antallet af indlagte falder

For Kirkens Korshær er pengene en stor hjælp, der betyder, at de kan forbedre tilbuddet til de hjemløse.

- Vi er rigtig glade og taknemmelige for, at der kommer en akut hjælp her og nu. Det er en anerkendelse af alle vores medarbejdere, der virkelig giver den en skalle, siger Heinz Wolf, der er leder og chefkonsulent hos Kirkens Korshær, og fortsætter:

- Pengene betyder, at vi her og nu kan gøre en forskel for dem, der har brug for vores hjælp.

Sårbare er dobbelt så sårbare under krisen

Det har virkelig været en dyr omgang for os, og vi kommer også til at mangle de indtægter i fremtiden for at drive vores sociale indsatser videre Heinz Wolf, leder, Kirkens Korshær

Pengene fra hjælpepakken gives direkte til ni organisationer, der enten kan bruge midlerne til at udvide deres egne tilbud eller til at leje værelser på lokale hoteller til de hjemløse.

De kan også vælge at bruge midlerne til uddeling af måltider eller madpakker.

Og den nye hjælpepakke glæder social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), da der ifølge hende var brug for hjælp til udsatte mennesker i denne svære situation.

Læs også Tyvene bliver også hjemme: Antallet af indbrud styrtdykker på Fyn

- Sårbare mennesker som hjemløse bliver dobbelt sårbare under coronakrisen. Derfor hjælper vi nu organisationerne direkte, så flere hjemløse kan få tag over hovedet og et måltid mad, siger Astrid Krag i en pressemeddelelse.

Økonomisk udfordrede

Fordeling af midlerne De i alt fem millioner kroner, der er afsat til akut støtte til organisationer på hjemløseområdet, fordeler sig således: KFUM – 1 million kroner

Kirkens Korshær – 1 million kroner

Blå Kors – 1 million kroner

Røde Kors – 500.000 kroner

KFUK – 500.000 kroner

Frelsens Hær – 500.000 kroner

HusForbi og Projekt Udenfor (i partnerskab) – 500.000 kroner

Mændenes Hjem – 500.000 kroner

Kirkens Korshær har i forbindelse med coronavirussen været nødt til at lukke dere genbrugsbutikker. Det er ellers gennem dem, de tidligere tjente penge, der kunne understøtte deres sociale tilbud. Og den indtjening mangler de lige nu.

- Vi har en udfordring i, at vi ikke kan have vores genbrugsbutikker åbent, og det betyder at vi mister en indtægt på omkring to millioner om ugen, siger Heinz Wolf og uddyber:

- Det har virkelig været en dyr omgang for os, og vi kommer også til at mangle de indtægter i fremtiden for at drive vores sociale indsatser videre.

Men at lukke ned er ikke en mulighed for Kirkens Korshærs væresteder. Efterspørgslen er nemlig stigende.

- Der er en del andre væresteder, der er lukket ned, og der er mange udsatte, der ikke kan bo hos deres venner og bekendte mere, så der er et stort behov for, at vi holder åbent i Kirkens Korshær, siger lederen.