Hjelm bliver lovpligtig: Syv gange så stor risiko for ulykke på elløbehjul

Når 2021 bliver til 2022 vil det ikke længere være lovligt at køre på elløbehjul uden en hjelm.

I dag offentliggjorde transportminister Benny Engelbrecht (S) , at han fra 1. januar 2022 indfører et krav om at bære hjelm, når man kører på elløbehjul.

Det tiltag glæder Jens Lauritsen, professor og overlæge ved Odense Universitetshospital.

Jens Lauritsen, professor og overlæge ved Odense Universitetshospital, glæder sig over nyt krav om brug af cykelhjelm. Foto: Alex Syrik

Han og Ulykkesanalysegruppen på OUH står også bag den undersøgelse, ministeren bruger som grundlag for at indføre et lovkrav. En undersøgelse, der viser, at der er syv gange så stor risiko for at komme ud for en ulykke, når man kører på løbehjul, sammenlignet med cykel. Og mange af dem, der kommer til skade på elløbehjul, de slår hovedet.

Ulykkesfrekvensen på elløbehjul I rapporten for 'Evaluering af forsøgsordningerne for små motoriserede køretøjer' fremgår det, at der er syv gange så høj risiko for at være involveret i en ulykke på elløbehjul som cykel. Det tal er udregnet på ulykkesfrekvensen.



Ulykker i 2019: Cykel: 2042

Elcykel: 239

Elløbehjul: 57

Motoriseret skateboard: 24 Ulykkesfrekvensen for knallerter er på niveau med elløbehjul. Kilde: Færdselsstyrelsen Se mere

Læs også Lovpligtigt om et år: Men brug hjelmen nu, siger transportministeren

- En tredjedel af dem, der ikke har haft hjelm på, de har fået en hovedskade. Det har kun to ud af tolv af dem, der har haft hjelm på, da de kom til skade. Derfor er jeg sikker på, det vil få en forebyggende effekt, siger Jens Lauritsen.

Undersøgelsen er fra 2019, men Jens Lauritsen fortæller, at tendensen i 2020 er præcis den samme. Han kan også afsløre at det i cirka to af tre tilfælde er unge mænd, der kommer til skade. Tallene for 2020 bliver først udgivet i det nye år.

Reglerne burde gælde alle bløde trafikanter

Der var ikke mange, der trodsede mandagens regn og rusk og tog sig en tur på løbehjul i gaderne i Odense. Men dem, vi mødte mente alle, at det var fornuftigt at gøre det lovpligtigt, at bruge hjelm, når man kører på løbehjul. Der var dog også en vis enghed om, at kravet burde gælde for flere af de bløde trafikanter.

Simon Petz mener ikke, det har en effekt, hvis ikke det bliver et krav for alle. Foto: Alex Syrik

- Skær alt over en kam, så cyklister, løbehjul og dem på rulleskøjter også skal have cykelhjelm på. Ellers falder det til jorden, lød det fra Gustav Petz.

Udlejere er skuffede

TV 2 Fyn har i dag været i kontakt med både Tier og Voi. De er blandt de største firmaer, der udlejer elløbehjul. De ville gerne have været involveret tidligere i ministerens arbejde. De bakker op om fokus på sikkerhed, men mener ikke, det er nødvendigt med et lovkrav.

August Svedenstedt, Regional Manager for Tier i Danmark, understreger at firmaet allerede nu anbefaler deres lejere at bruge hjelm og undrer sig så over, at den nye lov kun skal gælde dem, der kører på løbehjul.

Læs også Kommune vil skrotte bycykler: Løbehjul har udkonkurreret forældet system

- Det er uforståeligt, at det alene handler om elløbehjul, når international forskning viser, at det er lige så sikkert at køre på elløbehjul som at køre på cykel, siger August Svedenstedt.

Tier er i øvrigt som andre udlejere af løbehjul i gang med at udstyre deres løbehjul med hjelme.

- Vi har haft forsøg i gang i blandt andet Paris, hvor vi har monteret en hjelm og hårnet på løbehjulet. Det har vist, at folk gerne vil bruge hjelm af frivillighedens vej. Derfor tror vi mere på frivillighed og almen fornuft, forklarer August Svedenstedt.

Den løsning skal i øvrigt snart udbredes deres udlejningsforretninger rundt i resten af verden.