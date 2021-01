Hjemløse og udsatte kommer foran i vaccinationskø: - Måske havde man simpelthen glemt dem

Hjemløse og socialt udsatte, der er i særligt stor risiko for covid-19, kommer til at høre under kategori 5 i myndighedernes vaccineplan.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Social- og Indenrigsministeriet.

- Jeg er tilfreds med, at det nu bliver slået fast, hvilken rækkefølge de socialt udsatte og hjemløse kommer i, siger Brian Dybro, der er beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune.

I pressemeddelelsen er der lavet en nærmere beskrivelse af, hvordan forskellige grupper på socialområdet er prioriteret i forhold til en vaccine.

Hjemløse og socialt udsatte samt mennesker med handicap, der er i særlig risiko for at blive alvorligt syge af covid-19, vaccineres som en del af kategori 5.

Det sker ved, at en læge visiterer borgeren til at blive vaccineret som en af de første, står der i pressemeddelelsen.

- Det er det udfald, jeg har håbet på. Jeg har været ude og argumentere for, at de socialt udsatte skulle frem i vaccinekøen. Så det er jeg rigtig glad for det her, siger Brian Dybro.

En sundhedsfaglig vurdering

I myndighedernes vaccineplan er der 12 forskellige kategorier.

De er defineret ud fra en sundhedsfaglig vurdering af, hvordan man bedst beskytter de mest sårbare borgere og frontpersonale og samtidig sikrer, at smittespredningen bremses.

I planen er kategori 5 beskrevet som udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19.

Men hvorfor at de socialt udsatte og hjemløse først nu er kommet frem i vaccinekøen, ved Brian Dybro ikke. Men han har en lille anelse om, at de måske er blevet glemt, forklarer han.

- Jeg kan godt have en mistanke om, at man simpelthen havde dem glemt. Desværre. I det her store arbejde i at lave en vaccineplan, så kan jeg godt være bange for, at de blev glemt, siger han og fortsætter:

- Men dem må man simplethen ikke glemme. Jeg er rigtig glad for den nye plan.

Arbejdet er ikke færdigt endnu

Nyheden fra Social- og Indenrigsministeriet kommer blandt andet, efter at socialborgmester i København Mia Nyegaard (R) mandag opfordrede til at skubbe hjemløse frem i vaccinationskøen.

Brian Dybro slår fast, at arbejdet med de socialt udsatte og hjemløse ikke er færdigt endnu.

- Nu har man slået fast, hvor de hører til i vaccinationplanen. Men den næste store udfordring bliver, at vi skal sørge for, at de rent faktisk bliver vaccineret.

- Mange af dem har ikke ressorucerne til at tjekke e-boks og gøre arbejdet selv, så vi skal simplethen sørge for, at vi imødekommer dem de steder, hvor de er. Ligesom man har gjort på plejehjemmene, siger Brian Dybro.