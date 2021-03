Hjemløse skal sikres: Vacciner til socialt udsatte borgere

Et nyt samarbejde mellem Region Syddanmark og kommunerne skal sikre, at udsatte borgere, som har dårlig kontakt til sundhedsvæsenet, rent faktisk får tilbudt den vaccine mod coronavirus, som tilfalder dem ifølge den oficielle vaccineplan.

- Når vi skal i kontakt med udsatte syddanske borgere, som måske er hjemløse, kan vi ikke bare regne med, at borgeren går ind i e-boks og følger den slagne vej, fortæller koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen i en pressemeddelse.

Udsatte borgere bruger nemlig ikke sundhedsvæsenet i lige så høj grad som andre, og derfor er man nødsaget til at sikre dem på anden vis.

Fælles mål

Derfor er det nu besluttet, at regionen og kommuner i samarbejde skal sikre, at de udsatte borgere, der ønsker en vaccination, får mulighed for at få den.

Tilbuddet gælder for socialt udsatte borgere, der er i særlig øget risiko for at få et alvorligt forløb med covid-19.

I Esbjerg Kommune er de glade for den nye aftale.

- Vaccination er jo en af nøglerne til, at vi kan beskytte den enkelte og få bremset smitten. Derfor er jeg glad for, at vi nu har en fælles aftale med regionen om tiltag, som skal fremme vaccination af socialt udsatte og hjemløse borgere, siger direktør i Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen i en pressemeddelse.

Hvem får tilbuddet? Tilbuddet gælder for socialt udsatte borgere, for eksempel personer uden fast bopæl, i målgruppe 5 og 10 jf. Sundhedsstyrelsens definition, dvs. borgere, som har en særlig øget risiko for at få et alvorligt forløb ved covid-19. - Målgruppe 5: Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19. - Målgruppe 10: Personer under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19. Kilde: Region Syddanmark Se mere

Aftalen, der er indgået mellem Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner, tager udgangspunkt i Region Syddanmarks overordnede strategi for udvidelse af vaccinationskapaciteten.

Helt konkret skal de 22 kommuner finde frem til de udsatte borgere. Det skal de i samarbejde med lokale NGO'er, lokalpsykiatrien, gadesygeplejsersker og socialsygeplejersker.

Sideløbende er Region Syddanmarks opgave at etablere et vaccinationstilbud, der ikke kræver tidsbestilling, samt at oprette midlertidige vaccinationssteder.