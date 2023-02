Hjemmehjælp med livskvalitet: 80-årige Jette går ture i parken med sin sosu-hjælper

80-årige Jette Skou fra Middelfart er glad for at komme lidt ud af lejligheden på 3. sal i Fænøsund Park.

Bare at gå en tur. Sætte sig på bænken. Nyde udsigten. Og snakke lidt med sin sosu-hjælper Laila Johansen, som er kommet hos hende i tre år.

Jette Skou har nemlig et klippekort. Det er en ordning, som giver hende et lille frirum på en halv time pr uge til selv at disponere over de opgaver, hun gerne vil have udført af hjemmehjælpen.



Det kunne også være en grundig oprydning i klædeskabet, en halv time med det gamle fotoalbum eller et besøg hos frisøren.

- Nogle gange "gemmer" jeg den halve time til ugen efter, så jeg kan få en hel time. Der er mulighed for at spare sammen, og det benyttede jeg mig af før jul, hvor Laila tog mig med ud og købe julegaver, siger Jette Skou.



Familien bor ikke i nærheden, og når det samtidig kniber med balancen er det svært at komme ud. Men med klippekortet har Jette Skou fået nye muligheder.

- Det er jeg virkelig taknemmelig og glad for, siger hun.

Indført af Thyra Franck

Klippekortet blev indført af den daværende ældreminister Thyra Franck i 2017. Dengang var pengene øremærket ordningen.

I dag er de 600 millioner kroner, som kommunerne modtager, overgået til en del af det almindelige bloktilskud. Kommunerne er således ikke længere forpligtede til at tilbyde ældre et klippekort.

Det har fået mange kommuner til at skrotte ordningen . På Fyn drejer det sig om Assens, Nordfyn, Ærø, Langeland og Faaborg-Midtfyn kommuner, hvor klippekortet nu er gledet helt af hjemmeplejen. Ærø og Nordfyn tilbyder dog stadig ordningen på plejecentrene, men i reduceret form.

- Vi har afskaffet ordningen, fordi vi hvert eneste år skal have de økonomiske ender til at hænge sammen. Vi synes, at det gjorde mindst ondt at skære den sidste rest vi havde tilbage af klippekortet fremfor at spare andre steder på ældreområdet, siger formanden for social- og ældreudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, Kristian Nielsen (V).



I følge Ældre Sagen er det nu omkring halvdelen af alle landets kommuner, som har droppet klippekortet.

- Det er virkelig trist, at man fjerner en ordning, som har vist sig at give stor livskvalitet for den gruppe ældre, som har det allersværest i dagligdagen, siger Chefkonsulent i Ældre Sagen, Per Toftenæs.

Vil selv bestemme

I Faaborg-Midtfyn Kommune understreger Kristian Nielsen, at han sagtens kan se, at klippekortet har mange kvaliteter.



- Vi fjerner det jo ikke for at genere vores ældre medborgere. Vi bryder os bare ikke om alle de ordninger, der starter som øremærkede puljer. Det giver os mindre frihed til at prioritere indenfor rammerne.

Samme toner lyder fra Middelfart Kommune.



- Generelt er det godt, at beløbet nu er en del af bloktilskuddet. Når vi imidlertid holder fast i ordningen, er det fordi vi får positiv respons fra både borgere og medarbejdere, som sætter pris på et frirum med tid til hinanden. Det er der brug for i de her tider, siger formanden for kommunens social- og ældreudvalg Kaj Johansen (S).



Ældre Sagen kan godt forstå, at kommunerne kan være pressede.

- Men der bør også være en forpligtelse til at bruge de penge, man får fra Christiansborg i overensstemmelse med intentionerne, siger Per Toftenæs og fortsætter:

- Vi taler her om de allermest svækkede ældre. Mere end 12.000 hjemmehjælpsmodtagere i Danmark kommer sjældnere ud end hver 14. dag. Det at komme ud og mærke vinden i håret, og at man er en del af et samfund, er utrolig vigtigt. Det er faktisk skandaløst, at man i mange kommuner nu vælger at bruge pengene til noget andet.