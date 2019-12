Hjemrejsedag uden store uheld og forsinkelser

Anden juledag var på forhånd udråbt som julens største rejsedag, og Vejdirektoratet har derfor været ude med en række anbefalinger til, hvornår man skulle køre – og ikke mindst hvornår man skulle være.

En række motorvejsstrækninger landet over var blevet fremhævet som potentielt problematiske, fordi der i løbet af dagen skal passere rigtig mange biler, når danskerne skal hjem fra juleferie.

En af de fremhævede strækninger er Fynske Motorvej, og der var da også en del flere biler på rasteplads Kildebjerg, da TV 2/Fyn over middag var forbi.

Ikke alle var dog på vej hjem efter juleferien. For nogle var den først lige begyndt.

- Vi er på vej ud. Vi har holdt jul hjemme og er nu på vej i sommerhus ved Hirtshals, fortæller Elisabeth Mølbach.

På trods af trængsel glimrede anden juledagstrafikken på Fyn dog primært ved sit fravær af uheld. Eller næsten, i hvert fald. Et enkelt uheld syd for Odense sidst på formiddagen gav på et tidspunkt op mod 20 minutters kø i retning mod Jylland.

- Vi har været 25 procent langsommere, end vi plejer, siger Elisabeth Mølbach.

Nogenlunde samme oplevelse havde Ida Christensen, der ligeledes krydsede Fyn midt på dagen torsdag. Også hun var blevet berørt af uheldet.

- Vi har holdt i noget kø på grund af et trafikuheld. Men ellers er det egentlig gået ok, synes jeg, fortæller hun under et kort stop på Kildebjerg.

Og det var da heller ikke alle, der hverken havde travlt eller lod sig stresse af den let forlængede rejsetid.

- Vi er pensionister begge to, så vi har jo masser af tid. Så det tager vi helt cool, siger Ole Ussing, der på sin vej hjem til Vejle måtte bruge lidt længere tid på Fynske Motorvej.

Travlhed på banegårdene

Også hos DSB var der på forhånd store forventninger om en travl dag på skinnerne. Strømmen af rejsende går anden juledag især fra Jylland hen over Fyn mod Sjælland, forklarer DSB’s informationschef Tony Bispeskov.

Han fortæller, at mange rejsende på forhånd har bestilt billetter og pladsreservation.

- Cirka ni ud af ti kunder har købt en pladsbillet, og er på den måde sikre på at sidde ned, siger informationschefen.

Han fortæller, at DSB har gjort ekstra meget for at sikre, at alle togrejsende kan komme komfortabelt hjem fra juleferien.

- Vi har selvfølgelig gjort togene så lange, som muligt. Vi ved, hvad for nogle tog, der er særligt attraktive, og så sætter vi selvfølgelig også ekstra vogne på dem, siger Tony Bispeskov.

Den oplevelse delte flere af de rejsende, som TV 2/Fyn talte med på Odense Banegård Center torsdag eftermiddag.

- Der var mange med, men der var dejligt med pladser. Så det gik ret godt, siger Elizabeth Sørensen.

- Det er gået overraskende godt, synes jeg. Vi har været rigtig heldige at hoppe ind, hvor der var plads til klapvognen. Folk var meget hjælpsomme, siger Jeppe Malmros, der netop er kommet hjem til Odense efter juleferien.