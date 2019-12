Stort problem i de fynske kommuner

Hvis ikke borgere med vedvarende hjernerystelse får den rette behandling, kan det have konsekvenser for deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Lige knap halvdelen af borgere med vedvarende hjernerystelse modtager overførselsindkomster fem år efter. Det viser en undersøgelse fra Dansk Center for Hjernerystelse, der åbnede den 1. marts i år.

- Vi har gennem senere forskning dokumenteret, at hjernerystelse er forbundet med stor samfundsmæssige omkostninger. Folk som har fået en hjernerystelse har sværere ved at vende tilbage til arbejdet, siger Hana Malá Rytter.

I det kommunale system bliver man ikke altid fulgt på den mest hensigtsmæssige måde. Systemet har unødigt lange forløb, hvor folk bliver frustrerede. Hana Malá Rytter, leder, Dansk Center for Hjernerystelse

Alligevel er der ingen regler på området i Danmark. TV 2/Fyn har kontaktet samtlige fynske kommuner, men det er umuligt at sammenligne kommunernes tilbud til hjernerystelsesramte. De har et virvar af forskellige tilbud - nogen bedre end andre, mener Hjernerystelsesforeningen.

- Det er lidt et lotteri, hvilken kommune man bor i, og om der er noget behandling overhovedet. Når der så er behandling, så kan det være svært at finde, og hvis det er til at finde, så kan det være, at der er ventetid, siger Nicolai Aaen, der er daglig leder hos Hjernerystelsesforeningen.

Kitt bor heldigvis i Middelfart Kommune

I dag arbejder Kitt Funk Vase ti timer om ugen som køkkenmedhjælper i en kantine. At Kitt i det hele taget arbejder med sin vedvarende hjernerystelse skyldes i høj grad Middelfart Kommune.

- Det var nogen, der forstod, hvordan jeg havde det, og hvad jeg kunne gøre for at få det bedre. Kommunen har ikke på noget tidspunkt presset mig ud i noget. De har holdt mig tilbage og sagt, at nu skulle jeg tage den med ro, når jeg selv var ivrig efter at gå op i timer, siger Kitt Funk Vase.

Det danske system er ikke indrettet til gruppen af borgere, hvor deres hjernerystelse varer ved, mener lederen af Dansk Center for Hjernerystelse.

- I det kommunale system bliver man ikke altid fulgt på den mest hensigtsmæssige måde. Systemet har unødigt lange forløb, hvor folk bliver frustrerede. Den måde de bliver behandlet på, hvor de selv skal argumentere for, at de har brug for behandling, er med til at forlænge deres symptomperiode. De står meget alene, siger Hana Malá Rytter.

Det er en problemstilling, som Middelfart Kommune allerede arbejder med.

- Vi har i nogle tilfælde oplevet, at de her borgere er kommet i klemme i systemet og i forhold til vores jobcenter og andre ting. Derfor har der været behov for, at man har lavet en håndholdt indsats, hvor man tager den enkelte borger alvorligt, siger Kaj Johansen (S), som er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Middelfart Kommune.

Tidlig behandling gør stor forskel

Da hun når den lille bro, som hjælper hende sikkert over åen, kalder Kitt på sin hund.

- Scooter, her. Scooter, kom så.

Som en del af sin behandling skal Kitt gå ture hver dag. Det var et helvede i starten, men nu kan hun slet ikke undvære gåturene.

- Det betyder meget for mig, for det giver mig noget fornyet energi. Jeg har brug for luften. Tit vælger jeg at gå en tur først, inden jeg går ind for at sove, siger hun.

Hvis du får en hjernerystelse Hold hyppige pauser og få masser af søvn. Du må gerne sove umiddelbart efter en hjernerystelse.

Lig dog ikke i sengen hele dagen, men skift mellem hvile og let aktivitet.

Du må gerne være fysisk aktiv, læse bøger eller se på skærme – så længe det ikke forværrer dine symptomer. Undgå dog aktiviteter med risiko for fald eller stød mod hovedet.

Brug eventuelt ørepropper eller solbriller ved følsomhed over for lys eller lyd.

Pas på med alkohol. Undgå det gerne helt.

Vær tålmodig med din bedring. Giv dig god tid til gradvist at vende tilbage til din tidligere tilværelse. Kilde: Center for Hjerneskade Se mere

Middelfart Kommune var hurtige til at hjælpe Kitt med den rette behandling, og ifølge Hana Malá Rytter er tidlig behandling vigtig.

- Hvis vi sætter ind tidligt, kan vi faktisk forebygge og reducere mængden af de længerevarende symptomer, og så vil det have en positiv effekt på muligheden for at genoptage arbejdet, siger lederen af Dansk Center for hjernerystelse.