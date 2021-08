Hjertebanken vækkede Axelsen: Medalje betyder vildt meget

Viktor Axelsen er klar til OL-finalen i badminton efter en forholdsvis sikker sejr i to sæt over turneringens store overraskelse fra Guatemala, Kevin Cordón, med 21-18, 21-11.

Den danske stjerne stillede op som storfavorit og var da også nervøs op til kampen.

- Jeg tror aldrig, at jeg har været så spændt inden en kamp. Jeg vågnede op i nat med hjertebanken - uden at lyde alt for dramatisk - og kunne ikke sove.

- Jeg vidste, at det var en kæmpe chance, og man skal kunne vinde, når det er sådan her, og det kunne jeg og i to sæt, og rimelig overlegent i andet sæt. Det var ikke kønt, men det var nok, siger Viktor Axelsen.