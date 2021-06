Hjulmand: Eriksen så de sidste ti minutter af Finland-kamp

- Det giver endnu et skridt mod, at vi kan samle os. Vi kan koncentrere os mere og mere om fodbold og forberede os til kampen. Vi kan tillade os at fokusere på de følelser, man skal have i en kamp, med god samvittighed. Det betyder alt, at Christian har det godt, siger Hjulmand.

Han fortæller om en mandag, hvor træningen blev bedre og bedre, og efter træningen voksede antallet af gode minutter på hotellet.

Alt sammen, fordi Eriksen har det godt. Staben og spillerne i lejren er løbende i kontakt med Eriksen, og de positive tilkendegivelser fra Eriksen smitter af på alle andre, fortæller landstræneren.