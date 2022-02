Høgh og Falchs festival offentliggør navne: - Der er sindssygt mange følelser i det

Af to omgange kunne festivalen melde udsolgt. I første omgang var der sat 1.000 billetter til salg per aften, men da de var væk valgte man at sætte 500 mere per aften til salg.

I år er der skruet op endnu engang, så der nu er 2.000 billetter til salg per aften.

- Det er den maksimale kapacitet, så der kan ikke være flere. Vi gør det på baggrund af erfaringerne fra sidste år, hvor vi kunne se, der var god plads. Samtidig er det jo en charity-festival, så jo flere penge, vi kan tjene til et godt formål, jo sjovere er det. Og så synes vi jo det er fedt, at der kommer mange mennesker, siger Hans Thomsen.

Billetsalget starter lørdag klokken 10.

Familieforbindelser fortsætter

Ligesom sidste år bliver Josefine Høgh, der er datter af Lars Høgh, konferencier på festivalen. Det gør hun sammen med sin mand Lasse Sjørslev, der også er kendt som vært på TV 2.

Samtidig vil Michael Falchs datter, Mathilde Falch, igen i år indlede festivalen.

- Jeg er glad for, at der også er noget familiemæssigt, der får lov at fortsætte.

- Det er en festival, der ikke ligner nogen andre. Det er blevet mit hjerteprojekt, fordi det simpelthen er så meningsfuldt.