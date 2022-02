Høj immunitet i hovedstaden skubber smitte mod Fyn - og den har ikke toppet endnu

Kurve er endnu ikke knækket

Professor emeritus Eskild Petersen kalder kombinationen af disse to for "temmelig uheldigt" for regeringens, fordi den har kigget på intensivafdelingerne frem for samfundet som helhed.

- Det er en rigtig dårlig kombination, mener jeg. Jeg advarede mod, at det var for tidligt at ophæve alle restriktioner, siger han.

Der er det seneste døgn på landsplan fundet 53.747 smittetilfælde med coronavirus i hele landet. Smittetilfældene er fundet blandt 172.183 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget, viser officelle tal fra Statens Serum Institut.

Inden Eskild Petersen havde set de stigende smittetal, tænkte han, at fasen formentlig snart havde set sin ende.

Men med de høje tal, vi nu ser i store dele af landet, er antallet af smittede formentlig ikke toppet endnu endnu, fortæller han.



Hvad kan vi forvente i de kommende uger?