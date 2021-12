Høj smitte på Nordfyn: - Vi holder maksimalt øje med det

I alt har 57 fået en positiv test siden mandag, fortæller Judith Poulsen, chef for sundhed og rehabilitering i Nordfyns Kommune.

- Vi holder maksimalt øje med det, og jeg vil opfordre alle til at lade sig teste og holde sig hjemme, hvis man har symptomer. Det er ting, man selv kan gøre, for at undgå at smitten bliver værre, siger hun til TV 2 Fyn.



Effekten kommer først senere

Ifølge sundhedschefen er smitten spredt over flere sogne og ses ikke kun blandt børnene. Men man regner alligevel med, at det kan lægge en dæmper på de hurtigt stigende smittetal, når folkeskolerne fra onsdag skal overgå til onlineundervisning.

- Vi har god støtte i de nationale anbefalinger. Det giver en god tryghed i, hvordan vi skal håndtere situationen. Men smitteudbruddene stopper ikke, fordi vi laver tiltag. Der går en periode, før man kan se effekten, siger Judith Poulsen.