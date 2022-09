Høje priser skaber bekymring hos elbilejere - her er de bedste råd

Nogle dage er elprisen endda så lav, at man kan tanken elbilen til, hvad der svarer til fem kroner per liter benzin, forklarer Ilays Dogru.

Derfor understreger han, at det er vigtigt at være opmærksom som elbilsejer.

- Man skal holde øje og ikke bare lade løs, lyder det altoverskyggende råd.

- Kan man lade på nogle af de billigste tidspunkter, har du gjort en god forretning, tilføjer han.

Disse råd forudsætter dog, at man har mulighed for at lade hjemme og ikke betaler en fast elpris.

Et råd, der gælder alle elbilejere, er at overveje måden, man bruger elbilen på.

- Kører man 130 kilometer i timen på motorvejen, så kør måske 110. Det kan spare 20 procent af energien. Og overvej, om du overhovedet skal køre bil, hvis det er en kort tur, siger Ilays Dogru.

Et såkaldt mormorkabel, der er beregnet til at oplade bilen, når man er på besøg hos andre, er også en dårlig ide på grund af ladetab. På den måde betaler man for mere strøm, end man reelt får på sit bilbatteri.

Tank trygt el på hybridbilen

Har man en hybridbil, der både kører på strøm og benzin, kan de mange elprishistorier måske skræmme folk fra helt at lade batteriet.

Men man skal ikke være skræmt for at sætte strøm til hybridbilen. Det kan nemlig ofte fint betale sig.

- En tommelfingerregel er, at det bedst kan betale sig at tanke benzin, når strømmen er over fem-seks kroner, siger Ilays Dogru.

Og det er den heldigvis under de fleste timer, påpeger han.

Igen handler det altså om som forbruger at være opmærksom.

Mange økonomiske fordele

Ikke nok med, at elprisernes voldsomme udsving kan udnyttes som en fordel af elbilejerne, peger Ilyas Dogru også på, at de strømdrevende biler også har mange andre økonomiske fordele.

Elbilerne er nemlig ifølge forbrugerøkonomen stadig billigere at servicere og forsikre. Desuden giver elbiler adgang til billigere billån og gratis parkering i de større byer.

