Højere fradrag giver pendlere godt 30 kroner ekstra i 2023

Når rejsende fra næste år får et højere kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse, kommer det ikke til at gøre den helt store forskel.

Det mener i hvert fald bilejernes organisation, FDM.

FDM har regnet sig frem til, at de højere fradrag vil give en gennemsnitlig pendler godt 30 kroner ekstra om året. Det svarer til omkring to liter benzin.

Og det er en alt for lille håndsrækning til bilisterne, mener Ilyas Dogru, forbrugerøkonom ved FDM.

- Vi er lidt uforstående over for, at befordringsfradraget stiger så lidt, siger han.

Ved regnestykket har FDM taget udgangspunkt i, at pendlere hver dag rejser samlet 50 kilometer til og fra arbejde.

Det er Skatterådet, som har besluttet at hæve kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse igen i 2023.

Årsagerne til de hævede satser er, at det er blevet dyrere at være bilist med stigende benzinpriser og højere omkostninger til vedligeholdelse af køretøjet.