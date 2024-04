Højeste antal huse til salg siden 2020

Husejere nærmest trådte hinanden over tæerne i forsøget på at få sat et til salg-skilt i forhaven i marts.

Ikke siden 2008 har så mange danskere sat deres hus til salg på en måned, som tilfældet var her.

Det skriver Finans Danmark, som er interesseorganisation for banker og kreditforeninger, i en pressemeddelelse.

I alt blev 6912 parcel- og rækkehuse sat til salg i marts, hvilket bragte det samlede antal op på godt 31.000. Det er næsten 3700 flere end for et år siden og flest siden april 2020.

- Det er ikke så overraskende, at mange sætter deres hus til salg, når foråret rammer, men i år har rekordmange danskere valgt at sætte huset til salg i den første forårsmåned, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- Her kan det spille ind, at nogle sælgere måske har ønsket at få deres hus på markedet inden påsken, hvor potentielle køberne kan benytte helligdagene til at kigge på hus, vurderer hun.

Et stigende udbud af boliger kan nogle gange være med til at skubbe priserne ned, fordi købere har mere at vælge imellem. Derfor kan sælgerne ende med at skulle kæmpe om kunderne.