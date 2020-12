Højeste antal indlagte siden foråret: - Vi holder nøje øje med situationen

Vi håber at restriktionerne virker, men lige nu kan vi ikke se at de gør en forskel Bjarne Dahler-Eriksen, lægelig direktør, OUH

Mandagens smittetal peger i den forkerte retning. 3337 nye smittetilfælde er registreret, og 429 patienter er indlagte på de danske sygehuse.

Region Syddanmark er ingen undtagelse, og siden søndag er antallet af indlagte patienter med coronavirus steget fra 52 til 55 patienter. Det er det højeste antal coronaindlagte på syddanske sygehuse siden sommerferien.

Ifølge koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen, er det forventeligt, at det store smittetryk, der i øjeblikket ses i hele landet, også kan mærkes i regionen.

- Vi holder nøje øje med situationen, og på flere sygehuse fra time til time, så vi har fysisk plads og mandsskab til at kunne honorere det pres, der kommer, fortæller han.

Kurt Espersen kan også fortælle, at sygehusene allerede arbejder med beredskabsplaner, som justeres op og ned afhængig af smittetrykket.

Kan gå ud over planlagt aktivitet

Selvom der ifølge koncerndirektøren i øjeblikket er styr på situationen, kan han ikke udelukke, at det stigende antal indlagte patienter kan komme til, at gå ud over andre planlagte aktiviteter på sygehusene.

- Vi kigger ind i et smittetryk, der er meget højt, og vi kigger ind i, at der vil være flere indlagte på sygehusene. Det betyder, at vi vil være i risiko for, at aflyse operationer og anden planlagt aktivitet, siger Kurt Espersen.

OUH er forberedt

På Odense Universitetshospital er man også forberedt på, at man kan blive nødt til at aflyse aftaler

- Det er klart, at når der kommer flere og flere covid-patienter, så kræver det mere personale, og det betyder en reducering af anden aktivitet, fortæller Bjarne Dahler-Eriksen, lægelig direktør på OUH.

Bjarne Dahler-Eriksen forklarer, at alle personer, der indlægges på hospitalerne, skal testes for coronavirus, og indtil man har et svar på testen, skal de behandles, som om de er smittede.

Det er noget af det, der er med til at belaste sygehuspersonalet, fordi de så skal være ekstra opmærksomme på isolation og hygiejne.

Den lægelige direktør understreger dog, at hvis de bliver nødt til at aflyse aftaler, får de berørte personer direkte besked. Man skal derfor ikke lade være med at dukke op til sin tid, medmindre man har fået andet at vide, og i et sådan tilfælde håber direktøren på forståelse.

- Det er super ærgerligt, men i foråret var der fuld forståelse fra de berørte patienter, og det håber vi også, at der vil være denne gang, siger Bjarne Dahler-Eriksen.

Bekymret for restriktionerne

De seneste fjorten dage har antallet af indlagte på OUH svinget meget. I fredags var der således 17 indlagte og i dag er tallet 23. Til sammenligning fortæller Bjarne Dahler-Eriksen, at man i foråret var oppe på 50 indlagte coronapatienter. Selvom der i øjeblikket kun er halvt så mange indlagte som i foråret, er han bekymret for, om de nuværende restriktioner hjælper.

- Vi håber at restriktionerne virker, men lige nu kan vi ikke se at de gør en forskel, siger Bjarne Dahler-Eriksen.