Højresving gik galt og afslørede flere ulovligheder

Fyns Politi måtte tirsdag flere gange udstede et par sigtelser i forbindelse med at være rykket ud til trafikuheld, fremgår det af døgnrapporten fra det seneste døgn.

I Middelfart afslørede en 19-årig sig selv i flere forseelser, da han i forbindelse med et højresving torpederede en anden personbil, der holdt for rødt i sydlig retning på Gammel Banegårdsvej.

Heldigvis skete der ingen personskade, men politiets arbejde på stedet afslørede, at den 19-årig ikke bare var påvirket af både alkohol og stoffer - han havde også stjålet køretøjet, som han forårsagede uheldet i.

I Odense blev en 20-årig mand taget i at køre over for rødt, for at tale i mobiltelefon og overtrædelse af kniv- og narkotikaloven, mens to bilister i hver deres bil blev sigtet for spirituskørsel, efter de var involveret i et sammenstød.