Højsæson for tyve og indbrud: Sådan holder du tyvene ude

Ubudne gæster er desværre stadig aktuelt for mange fynboer i juledagene.

Men ofte kan tyvene relativt let holdes på den rette side af hoveddøren. Det fortæller Det Kriminalpræventive Råd, der netop er udkommet med en ny undersøgelse.

- I mere end hvert fjerde tilfælde vader indbrudstyvene lige ind uden at bryde døre, vinduer og låse op. Det er bemærkelsesværdigt, at så mange glemmer at låse døren og lukke vinduerne, fordi det gør risikoen for indbrud klart større, siger analytiker i det Kriminalpræventive råd, Lasse Nikolaj Staun.

Den nye undersøgelse viser, at ved 66 procent af indbruddene kommer tyvene ind gennem et vindue, mens 23 procent af indbruddene sker via terrasse- eller altandøren.

Det gode naboskab

Det gode naboskab kan forhindre mange indbrud. I otte procent af indbrudstilfældene vendte tyven nemlig tilbage til samme vej efter et indbrudsforsøg i et nabohus.

- Hvis man ser et mærke fra et koben, en skruetrækker eller hvis ens bolig har andre tegn på indbrudsforsøg, er det vigtigt at dele den viden med resten af nabolaget. Det er vigtigt at fortælle naboerne om både indbrud og indbrudsforsøg, siger analytiker Lasse Nikolaj Staun.

Den udmelding bakker foreningen Bo trygt op om. De anbefaler også, at man holder sine naboer opdateret, hvis uheldet er ude.

- I nogle af de mest indbrudsplagede områder i Danmark ser vi en helt ny og effektiv måde at samarbejde på i kampen mod indbrud. Her går politi, nabohjælpere og kommuner sammen. Den slags skal vi mere af, og den nye undersøgelse understreger behovet for at dele viden; ikke mindst når der sker indbrudsforsøg i et område, siger Bo Britt Wendelboe fra Bo trygt.

I slutningen af oktober var uheldet ude for en guldsmed, hvor rambuktyv kørte direkte ind i butikken.