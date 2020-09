Højst 500 på stadion: Alle billetter til OB-FC Nordsjælland annulleres

Der må fremover kun være 500 personer til stede til sportsarrangementer, og særordningen for Superligaen droppes.

Det får OB til at trække alle solgte billetter til søndagens kamp mod FC Nordsjælland, oplyser klubben i en pressemeddelelse.

De 500 personer, der må være på stadion inkluderer spillere, trænere, stab, tv-folk, kommunikation, sikkerhedspersonale og et begrænset antal sponsorer.

- Beslutningen om at lukke godt 300 sponsorer ind til kampen på søndag er truffet i tæt dialog med og i overensstemmelse med klubbens officielle fanklub, De Stribede. Med en tidsfrist på under 48 timer har vi sammen vurderet, at det er ikke muligt for os at beslutte hvilke 300 fans, der skulle have adgang ud af de knap 4.000 fans, der allerede havde sikret sig en billet, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Gælder fra lørdag

Stramningenen skyldes en generel stigning i antallet af coronasmittede i Danmark de seneste dage.

I slutningen af juni fik klubberne ellers lov til at åbne for mere end 500 personer med sektionsopdelinger af deres stadioner i en særordning, der kun gjaldt for Superligaen.

Det betød, at eksempelvis FC København kunne lukke omkring 12.500 personer ind til holdets hjemmekampe i Parken.

Særordningen blev i begyndelsen af september rullet ud til det øvrige idrætsliv.

Tidligere i denne uge valgte regeringen at suspendere ordningen for Odense og flere kommuner i hovedstadsområdet frem til begyndelsen af oktober på grund af en stigning i coronasmitten. Og nu får resten af landet samme vilkår.

De strammere regler træder i kraft lørdag klokken 12 og gælder til og med 4. oktober.

Divisionsforeningen er ærgerlig

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, er ærgerlig over, at samtlige superligaklubber nu må spille for næsten tomme stadioner de næste 15 dage.

- Vi synes selvfølgelig, at det er utroligt ærgerligt, men vi har respekt for, at det er det nødvendige for Danmarks sundhed og sikkerhed.

- Det er kritisk, at det gælder fra i morgen (lørdag, red.), hvor for eksempel FC Midtjylland skal spille. De har formentlig inviteret gæster til fuld kapacitet, siger Claus Thomsen.

Han henviser til, at klubberne med superligaordningen kan lukke omkring 50 procent af stadionkapaciteten ind.

Han understreger, at der til superligakampe er et tilskuer-setup med blandt andet afstand og identifikation af alle på stadion til eventuel smitteopsporing, som gør, at det er fuldt forsvarligt at lukke langt flere end 500 tilskuere ind.

- Vi har ikke haft en fodboldkamp, der kan henføres til at være en smittebegivenhed. Vi har eksekveret - og kan fortsat eksekvere kampe forsvarligt, siger han.

Han mener, det vigtige for klubberne nu er at sørge for at være klar til at lukke flere tilskuere ind, i det øjeblik regeringen igen siger god for mere end 500 mennesker på stadion.

- Vi er klar til at have tilskuere, så snart vi får lov igen. Vi håber, det bliver hurtigst muligt, siger Claus Thomsen.