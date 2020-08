Højteknologisk drone kan opsnuse vigtig gasart: - Meget værre end CO2

Fra Sprogø i Storebælt blev der mandag fremvist højteknologisk udstyr i form af droner, der skal bruges til overvågning af miljø- og naturforhold i Danmark.

- Dronerne måler metangas. De er et helt system, der kan måle, hvor meget gas der kommer ud i for eksempel et biogasanlæg, hvor der kommer en masse metan ud, siger Jon Knudsen, der er direktør i Explicit, som laver miljøundersøgelser.

- Man kan bruge det til miljøovervågning og se, om man har et problem med klimagasser fra et anlæg. Man kan bruge til noget driftovervåning og se, om der et udslip, vi skal have styr på.

Værre end CO2

Det er vigtigt at finde ud af, om der slipper metan ud i naturen, hvis man har ambitioner om at gøre noget godt for klimaet.

- Metan er en meget værre miljøgas end CO2. På kort sigt er det 85-90 gange værre. Der er en enorm interesse for at få målt gasserne, forklarer Jon Knudsen.

Målingerne er tidligere foregået manuelt, og dronerne kan være med til at frigive nogle ressourcer og gøre arbejdet hurtigere og mere effektivt.

Der er stadig tale om en prototype, som ikke er klar i sin endelige form endnu. Direktøren håber, den kan komme i produktion inden for det næste års tid.

Eksporteventyr med droner

I Danmark støtter Miljøministeriet droneprojekter med statskroner, i håb om at de nye teknologier kan tages i brug i Danmark og resten af verden i kampen mod klimaforandringer.

- Vi vil gerne kunne sige noget om tilstanden af natur og miljø, og det er vigtigt, før vi kan bruge pengene, hvor det giver størst effekt, siger vicedirektør i Miljøstyrelsen Christian Bruhn Rieper.

- Vi skal iværksætte de teknologier, der giver det bedste miljø for de penge, vi har, fastslår han.

Minister: Danmark har styrkeposition med droner

Miljøminister Lea Wermelin (S) var med til mandagens droneopvisning på Sprogø, og hun håber på, at sådan nogle droneprojekter på den lange bane kan give flere grønne danske arbejdspladser.

Teknologien er ret dyr. Kan det betale sig at bruge tid og penge?

- Der er en dansk styrkeposition med droner. Det vil vi gerne støtte og udvikle, så vi kan gøre noget godt for vores miljø og klima, men også sikre nogle danske arbejdspladser, siger Lea Wermelin.

Arrangementet på Sprogø var arrangeret i forbindelse med Det Europæiske Miljøagenturs officielle besøg i Danmark.