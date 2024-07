Taylor Swift, U2 og Coldplay.

Det er nogen af de navne festivalgæsterne efterspørger på de fynske festivaler. Men dem kommer de nok til at kigge langt.

- Det er simpelthen urealistisk. Sådan nogle navne ville koste halvdelen af de fynske festivalers budget, siger Simon Staun, musikredaktør, Fyens Stiftstidende.

Men der er også en anden god grund, mener Simon Staun:

- Det kan simpelthen ikke betale sig for de største navne at spille på festivaler når de kan spille i Parken, Royal Arena eller som Bruce Springsteen lige har gjort på Dyreskuepladsen. Her får de end markant højere hyre. Så i bund og grund handler det om udbud og efterspørgsel, siger han.