Hørte du braget? F-16-fly brød lydmuren over Fyn

Forsvaret oplyser, at et par F-16-fly har brudt lydmuren over Fyn.

Braget var så voldsomt, at det kunne høres over både Fyn og Sjælland.

- Flyene var på vej til Østersøen for at møde uidentificerede fly over internationalt farvand, oplyser Forsvaret.

Hvad sker der, når lydmuren brydes?

Det sker med jævne mellemrum, at danske F-16-piloter træner med kampfly i det fynske luftrum.

Et fly bryder med lydmuren, når det bevæger sig hurtigere end lyden, cirka 1.220 kilometer i timen.

Det er kun de hurtigste fly, der når op på så høje hastigheder. Et almindeligt passagerfly bryder eksempelvis ikke lydmuren, da det kun flyver med mellem 700 og 900 kilometer i timen, når det er i luften.

Usynlig lydmur - for det meste

Når lydenmuren brydes, er braget ofte så kraftigt, at det kan høres på landjorden, selv om flyet er højt oppe i luften.

Lydmuren er normalt usynlig, men under bestemte vejrforhold kan man se lydmuren, der ligner en form for chokbølge.

Forsvaret har brugt F-16-fly siden 1978. F-16-flyene er bevæbnet med en 20 millimeter maskinkanon og har derudover stationer til bomber, raketter og missiler.