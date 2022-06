Holdkammerater vil lokke Eriksen til Brentford-forlængelse

Det er usikkert, om landsholdsstjernen Christian Eriksen spiller i engelske Brentford i næste sæson, men to af Eriksens klub- og landsholdskammerater gør deres for at lokke fynboen til en forlængelse med London-klubben.

Mathias Jensen og Christian Nørgaard har fra nærmeste hold oplevet, hvordan Eriksen har haft en positiv effekt på hele klubben, siden han begyndte at spille kampe i slutningen af februar.

- Jeg har ikke fået nogen indikation på, om vi skal være holdkammerater efter sommerferien. Jeg håber selvfølgelig på, at han bliver.

- Vi har fået rigtig gode resultater, siden han kom til. Det er ingen hemmelighed, at han vil være en af vores bedste spillere, hvis han tager endnu en sæson.

- Vi stikker lidt til ham en gang imellem, men Christian skal have fuldstændig ro til at træffe det valg selv. Jeg ville også blive træt af det, hvis jeg stod i hans situation, og folk hele tiden prikkede til mig, siger Mathias Jensen.

Christian Nørgaard har prøvet med små fælder for at få Eriksen til at tale om, hvad der skal ske, når kontrakten med Brentford udløber ved udgangen af juni.

- Vi bor i samme område og kører sammen til træning. Der prøver jeg at sige, at det bliver spændende at se, hvad vi skal lave til næste pre-season, eller noget om hvordan vi mon klarer den i næste sæson.

- Men han bider ikke rigtig på. Jeg må blive ved med at prøve. Lige pludselig kan det være, det virker, siger Christian Nørgaard.

Efter en god sæsonstart lignede Brentford et hold på vej mod bunden i Premier League, da Eriksen kom ind og dryssede lidt magi ud over holdet.

Oprykkerklubben endte på en hæderlig 13.-plads med 11 point til nedrykningsstregen.

- Det har været godt for klubben at få en type som Christian ind, han har en masse erfaring og har prøvet en masse. Vi var i en periode, hvor vi kæmpede med resultaterne, da han kom, og han gav os lige det ekstra boost, vi havde brug for.

- Han kom ind uden en masse nederlag i bagagen, og han så positivt på det hele, og han havde en lethed i spillet, og det manglede vi på det tidspunkt.

- Folk synes, at det var spændende, at der kom en spiller af hans kaliber ind i klubben. Han kom en med en vis status, men også med meget ydmyghed og en stor lyst til at træne ekstra.

- Jeg tror, det gjorde noget godt for hele truppen, at en spiller med hans status stod og sparkede på mål efter træning, siger Mathias Jensen.

Eriksen nåede at spille 11 Premier League-kampe i sæsonen. Han scorede et mål og lagde op til fire.

Næste opgave for Eriksen, Jensen og Nørgaard bliver fredagens Nations League-kamp ude mod Frankrig. Christian Nørgaard er dog stærkt tvivlsom til den kamp grundet en forstrækning i læggen.