Holmens Sønner bliver: - Jeg er da stolt af at være fra provinsen

Knap 90 procent af de unge, der tager en studentereksamen, flytter til en større by, inden de fylder 25 år.

Det samme gælder kun for 50 procent af de unge, der i stedet tager en erhvervsfaglig ungdomsuddannelse, viser en undersøgelse fra juni 2019 af Kraks Fond Byforskning under Aalborg Universitet.

Men det gælder ikke Holmens Sønner fra Hindsholm ved Kerteminde. De bliver, hvor de er. Her kender man nemlig hinanden.

- Mange unge dropper provinsen og flytter til de større byer. De synes, København lyder federe end Hindsholm, men det gør vi ikke. Vi vil vise, hvor fedt det er at blive hængende, fordi her har vi klubben, fællesskabet og masser af plads på landevejene, siger Rasmus Hørslev Sørensen, der er 23 år og ventilationsmontør.

- Aldrig nogensinde om jeg skal bo i København, siger Ludvig Houlberg, 24 år, fra Holmens Sønner.

Landevejene på Østfyn - helt på Hindsholm - bliver ofte tilbagelagt af Holmens Sønner på deres Puch Maxi'er. Foto: Lasse Beck Frost.

Fælles om faldefærdige knallerter

Netop landevejen har Holmens Sønner brug for. Det, der driver klubben frem - udover fællesskab, gode historier og mange grin - er nemlig 15 Puch Maxi'er i overskuelig hastighed på de østfynske veje. I mere eller mindre tvivlsom stand, men netop dét er kernen i klubbens samvær.

Da coronapandemien sendte danskerne til tælling i eget hjem døgnet rundt i foråret 2020, lavede de knallertklubben Holmens Sønner, så de kunne ses, selvom forsamlingsforbud og restriktioner isolerede danskerne. Nu var det nemlig ikke muligt for dem at mødes på et værtshus og snakke sammen.

Holmens Sønner De er omkring 15 i klubben

De er lige fra 22 år til 45 år

De fleste bor stadig på Hindsholm, men nogle er flyttet væk og kommer bare hjem så ofte som muligt

For eksempel bor Ludvig Houlberg på 24 år i Odense, hvor han studerer. Men han er hjemme ved de andre to-tre gange om ugen

Tidligere så de hinanden gennem den lokale fodboldklub Dalby IF. En fodboldklub, de holder meget med og bakker stort op om

Nu er det primært knallertklubben, de mødes omkring. Klubben har gjort, at de ses mere nu end tidligere Se mere

- Vi vidste ikke rigtig, hvad vi skulle tage os til, da coronaen kom, siger Frederik Bergholdt, der er 24 år og telemontør.

Alle i klubben havde af en årsag en Puch Maxi i gemmerne. Men de var ikke meget værd i den spæde start. De trængte til en kærlig hånd.

Hindsholm over København

Når unge skal flytte væk fra mors og fars trygge rammer, har der historisk set altid været en vandring fra land til by.

Især blandt unge i alderen 18-24 år er flytningen fra land til by stigende, fordi de ofte skal studere på en videregående uddannelse, som i langt de fleste tilfælde er placeret i større byer, viser førnævnte undersøgelse fra juni 2019 af Kraks Fond Byforskning under Aalborg Universitet.

Vi er jo mega stolte af det her sted, og vi synes, det kan noget helt specielt. Rasmus Hørslev Sørensen, 23 år, Holmens Sønner.

Flere og flere unge har samlet set gennem tiden forladt de mindre byer og landet til fordel for større byer. I 1989 forlod otte procent (netto) af de unge de mindre byer og landet, i 2017 var det steget til 16 procent (netto).

13 ud af de 15 drenge i Holmens Sønner bor stadig på Hindsholm. Nogle af de andre har været nødt til at flytte til Odense for at studere, men så snart studielivet i byen tillader pauser, triller de øst på til vennerne i klubben.

- Vores forhold til 'holmen' er stort. Det er jo her, vi er født og opvoket, siger Ludvig Houlberg.

- Der er meget lokalpatriotisme over os og over klubben, siger Rasmus Hørslev Sørensen.

Den hårde kerne i klubben, som de selv beskriver det på syngende fynsk, mødes tre gange om ugen, hvor de reparerer knallerter og mødes i klubhuset, hvor der primært bliver spillet terninger og bordtennis, mens snakken går, og Albani slukker tørsten.

Hindsholm Hindsholm er en halvø på det nordøstlige Fyn på 91 km2

Hindsholm ligger nord for købstaden Kerteminde og værftsbyen Munkebo.

Hindsholm er en del af Kerteminde kommune

I 2015 boede der cirka 2000 mennesker på Hindsholm, ifølge Danmarks Statistik Kilde: Læs mere her. Se mere

Den interne jargon

De faldefærdige knallerter blev derfor omdrejningspunkt for et fællesskab, der nu strækker sig på tværs af alder og beskæftigelse - og de elsker det. Både de mange timer, der går med at reparere knallerterne i værkstedet, og alt, der følger med, når man står der smurt ind i olie og med svensknøglen i hånden.

- Vi har altid set hinanden meget. Vi er alle sammen her fra området, vi har gået i børnehave og folkeskole sammen, men nu er knallerterne bare blevet et samlingspunkt, siger Rasmus Hørslev Sørensen.

- Tingene bliver også sagt, som de er, siger han, inden Ludvig Houlberg afbryder ham:

- Ja, men det er også sådan, det skal være. Det er, fordi vi kender hinanden så godt. Så vi ved godt, hvor grænsen går, og så lægger vi lidt over det.

Er man ikke medlem af Holmens Sønner, men blot tilskuer til fællesskabet, lurer man hurtigt, at de kender hinanden rigtig godt. Man får også en akut trang til at få uddybet det, de snakker om, fordi rigtig meget er en intern jargon, hvor man skal kende sammenhængen for at forstå meningen. Sådan som det er i alle gode vennegrupper med mange timers samvær.

- Hvis man kommer udefra og ser os, tænker man nok første gang; "Hold da op." Men man finder hurtigt ud af, at det er kærligt ment, det vi siger. Det er meget tydeligt, at vi har et tæt forhold til hinanden, siger Ludvig Houlberg.

Rasmus Hørslev Sørensen (venstre), Frederik Bergholdt (midten) og Ludvig Houlberg (højre) er tre af medlemmerne i Holmens Sønner. Foto: Lasse Beck Frost.

Det handler om at stoppe op

Holmens Sønner har endnu ikke præsteret at tage i på køretur uden en knallert, der har skulle trækkes hjem, fordi den er gået i stykker.

Men det får dem ikke til at skifte Puch Maxi'en ud med en anden model. Fordi det handler slet ikke om, at de kan gå i stykker.

Vores forhold til 'holmen' er stort. Det er jo her, vi er født og opvoket. Ludvig Houlberg, 24 år, Holmens Sønner.

- Det handler mere om det, der med at holde stop og få snakket og kommet hinanden ved, siger Rasmus Hørslev Sørensen.

- Det kæmpe fællesskab og venskab, vi har, er det, der holder sammen på Puch Maxi'en, siger Ludvig Houlberg.

- Det er bare en klub, men den danner rammen om noget meget større for os, siger Rasmus Hørslev Sørensen.

Køreturene på knallerten går dog heller aldrig længere væk end Hindsholm. Det er tæt på, hvis Puch Maxi'en går i stykker, men det er også her, de kender folk, og det mest af alt her, de hører hjemme.

- Vi er jo mega stolte af det her sted, og vi synes, det kan noget helt specielt, siger Rasmus Hørslev Sørensen, men de andre bakker ham op.

Holmens Sønner mødes flere gange om ugen. Altid på Hindsholm. Foto: Lasse Beck Frost.

Og netop Hindsholm, hvor de alle har mødt hinanden og lært hinanden at kende gennem mange år, er fundamentet i klubben. Holmens Sønner fra Hindsholm ved Kerteminde bliver, hvor de er. Her kender man nemlig hinanden.

- Og jeg tror, at de fleste af os kommer aldrig herfra. Vi flytter måske til Odense for en periode, men vi kommer tilbage og køber hus, siger Ludvig Houlberg.