Hop i sommertøjet, men husk regnjakken: Lummer torsdag med risiko for torden

Det er lunt allerede fra morgenstunden i det fynske, med temperaturer omkring de 20 grader de fleste steder - så du kan roligt finde sommertøjet frem, for varmen holder hele dagen.

Hvis du overvejer at tage på stranden, er det dog bedst i løbet af formiddagen, for omkring klokken 15:00 bliver det så lummert, at der er god sandsynlighed for torden, især i den nordvestlige del af Fyn.