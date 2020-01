Efter kritisk rapport: Hospitalsansatte lytter mere til de yngste patienter

Når børn og unge er indlagt på hospitalet, oplever flere end hver femte, at de bliver undersøgt og får medicin mod deres vilje. Ofte har de også en oplevelse af, at personalet bagateliserer deres smerter og primært taler med forældrene i stedet for patienten selv.

Det viser en rapport fra Børnerådet.

Men det skal være slut, har de besluttet sig for på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital. Her uddannes alle ansatte nu i at blive bedre til at lytte mere til børnene, og det sker gennem en relations- og kommunikationstilgang under navnet "Det gode samspil".

- Vi har virkelig valgt at tage denne her kritik til os, siger sygeplejerske Mette Thelborg om rapporten, der satte skub i at sørge for bedre samtaler med de yngste patienter.

Hun har været med til at sætte fokus på kommunikationen med de unge patienter siden 2017.

Samtale i børnehøjde

Målet med indsatsen er at fremme de indlagte børn og unges trivsel og udvikling, men også at inddrage dem mere i deres pleje og behandling på hospitalet.

Det glæder Christina Hansen Kelly, hvis søn Daniel er en af de tilbagevendende patienter på børnekirurgisk afsnit på OUH. Hun mener, de ansatte på hospitalet er gode til at tale med hendes søn.

- Jeg synes, de altid har været gode til at prøve at komme ned på hans niveau. Det er både ved at sætte sig ned og kigge i øjenhøjde og at få forklaret, "Vi kan godt høre, du siger nej, men vi er nødt til at få gøre det her," og så at forklare hvorfor, siger hun.

At man nu sætter øget fokus på børnenes behov er vigtigt, lyder det fra Børnerådet.

- Jeg synes, det er rigtig fint at kommunikere med børnene og tage børnenes perspektiv på, når man laver behandling af børn. Det er det, børnene i vores undersøgelse efterspørger, siger formand for Børnerådet, Mette With Hagensen.

På H.C. Andersen Børne- og Ungehospital fortsætter undervisningen af de ansatte, så patienten - uanset alder - kommer i første række.

- De får skabt et godt rum herovre. Det er rart at være her, på trods af at man er nødt til at være her, siger Christina Hansen Kelly.