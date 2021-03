Hotelejere vil have lave lavere moms: - Vi skal kæmpe med næb og klør

Coronapandemien har i løbet af det seneste år kastet en gevaldig kæp i hjulet på turismebranchen verden over. Det kan også mærkes på Fyn.

Hos hotelkæden Milling Hotels, som har hoteller i blandt andet Odense og Middelfart, er man siden pandemiens begyndelse gået fra 230 til 75 medarbejdere.

Oveni kommer det faktum, at hotelkæden i 2020 var nødt til at låne 19 millioner kroner for at holde skindet på næsen.

- Vi skal kæmpe med næb og klør for at opnå en normal og fornuftig drift igen, og jeg er meget nervøs for, at 2021 udvikler sig til et skrækscenarie, siger kædens ejer og direktør, Jan Milling.

Også Tom Pelle Jensen, der er direktør for Hotel Svendborg, beretter om en hård tid. For til trods for kompensationsordninger, er det svært for hotellerne.

- Hvis du betaler en million i løn, og du får 75 procent dækket, så er der 250.000 kroner tabt. Hvis du har faste omkostninger for 750.000 kroner, og du får 500.000 kroner fra staten, så er der 250.000 kroner tabt, siger han.

Og det er jeres situation?

- Ja.

Lavere moms i en årrække

På grund af de store udfordringer opfordrer begge hotelejere til, at man fra politisk hold sænker momsen for hotelbranchen i en årrække. Samme model er taget i brug i flere andre lande, blandt andet Tyskland, Norge og Belgien.

- Momsnedsættelsen kunne jo være med til at trække nogle turister til, for vi skal helst kunne konkurrere med resten af Europa, siger Jan Milling.

Momsen på 25 procent i Danmark gælder alle brancher og varegrupper, og der er ikke tradition for såkaldt differentieret moms, som der er i flere andre EU-lande.

Men det er der behov for hos hotellerne, mener Horesta, som er brancheforening for hotel-, restaurations- og turiserhverv.

- Der er ingen tvivl om, at turismeerhvervet er det allerhårdest ramte erhverv som følge af corona. Det er over 21.000, der har forladt erhvervet som deres daglige job. Det svarer til godt en femtedel af erhvervet. Hvis vi skal genskabe de arbejdspladser - også her på Fyn - er der behov for andre rammevilkår, siger Kristian Nørgaard, politisk chefkonsulent i Horesta.

Momsnedsættelse for seks milliarder

Horesta foreslår konkret, at man sænker momsen for hotellerne til seks procent i to år. En tiltag, der ville koste omkring seks milliarder kroner.

Henrik Neelmeyer, der er direktør på Egeskov Slot, håber, at forslaget kan blive til virkelighed, fordi han frygter konsekvenser for resten af turisterhvervet, hvis der ikke gøres noget.

- Det er klart, så kommer vi til at mangle nogle gæster, og det går ud over vores omsætning.

- Der er jo rigtig mange underleverandører til hele hotelerhvervet. Det er jo slagteren, vaskeriet, dem, der leverer drikkevarer. Det er en kæmpe fødekæde ind i hotel- og restaurationsbranchen, og så kommer turismen jo heller ikke i gang. Det går ud over attraktionerne. Så det vil starte en sneboldeffekt, hvis der ikke snart sker noget, siger han.