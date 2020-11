Hoteller og konferencecentre i knæ - løsningen er måske fundet

Nu bliver det muligt at blive testet inden en konference.

Som de første i Danmark har MeetingLillebælt indgået en samarbejdsaftale, som nu gør det muligt at få testet konferencegæster for corona ved ankomsten til en konference eller et møde på hoteller.

Læs også Thomas afvist i indkøbscenter: - Jeg går i panik med mundbind på

- Det har vi gjort for at hjælpe hotellerne godt på vej i de her svære tider. Og det er simpelthen for, at gæsterne kan føle sig helt trygge. Vi har hørt om gæster, som egentlig ikke tænker, at det er hotellerne eller konferencestederne, som de betvivler, men de bliver i tvivl, fordi de møder andre gæster fra øst og vest, siger Anne Thygesen, der er salgschef i MeetingLillebælt og fortsætter:

- Det er vigtigt, at vi støtter hotellerne nu, hvor rigtig mange styrtbløder på grund af restriktionerne.

Testen afgør det hele

MeetingLillebælt er den fælles markedsføringsorganisation for 16 hoteller og konferencesteder i Frederica og Middelfart. I et samarbejde med Falck vil den enkelte blive testet inden konferencen. Falck rykker ud med en testvogn, hvorefter gæsterne vil blive testet.

Er testen negativt, kan man deltage i konferencen. Er den positiv, kan man vende om i bilen og køre hjem. Og man skal ikke vente længe på svaret, fortæller Anne Thygesen.

Læs også Aflivningen af Martins 65.000 mink er begyndt: - Jeg aner ikke, hvad jeg skal leve af fremover

- Det tager maksimalt 15 til 20 minutter. Så er der svar. Så de kan faktisk blive på parkeringspladsen, hvor de kan sidde og vente i deres bil.

Prisen for at blive testet på hotellerne vil være på 299 kroner. Og så er der et mindre gebyr for at få testen derude, forklarer Anne Thygesen.

Hoteller og konferencecentre lukker ned

Der er flere hoteller og konferencecentre, som er gået i midlertidig corona-dvale.

På Hindsgavl Slot på Fyn har man på baggrund af de nuværende restriktioner valgt at lukke for reservationer af ophold, indtil forsamlingsforbuddet lempes.

Men hos Fjelsted Skov Hotel & Konference har man valgt at fortsætte på trods af de nuværende restriktioner.

- Efter de seneste restriktioner er det blevet noget sværere at drive forretning her, hvor vi er, siger Simon Frandsen, medejer af Fjelsted Skov Hotel & Konference.

Læs også Risiko for smitte: Coronavirus lukker byrådsmøder

Men på trods af, at det er svært at drive forretning, tager Simon Frandsen godt imod det nye initiativ med coronatest.

- Det synes jeg er en supergod idé. Det er et stærkt initiativ af MeetingLillebælt. Det betyder, at vi kan teste vore gæster, når de kommer og også gerne, når de tager afsted. På den måde er vi med til at sikre, at der i hvertfald ikke kommer nogen coronatilfælde med ud herfra, siger Simon Frandsen.

- Jeg tror, at det er noget, som gæsterne og virksomhederne ville tage rigtig godt imod.

Idéen skal starte det hele

Anne Thygesen håber på, at tanken om corona-frie gæster kan åbne hotelbranchen mere op.

- Så derfor håber vi, at man kan se idéen i det her. Og at man på et tidspunkt kan færdes frit omkring inden for dørene, hvis man har en ren coronatest, siger Anne Thygesen.

- Vi står med nogle hoteller og konferencecentre, som helt vildt gerne vil holde åbent og er dybt taknemmelige for, at de stadig har nogle gæster, som hænger i og bliver ved med at komme. Og så skal det her bare være med til at bidrage med, at der forhåbentligt er endnu flere, der gerne vil komme.