Hun trak sig: Her er videoen, han ikke vil kommentere på: - Tusind tak, Lars

Han henviser til nedenstående udtalelse fra Venstres formand, Troels Lund Poulsen:



- Hun (Alexandra Sasha, red.) mener, at hendes person nu skygger for vores valgkamp og Venstres politik. Derfor har hun nu valgt at trække sig fra politik. Det har jeg stor forståelse for, og jeg synes, det er en klog beslutning, siger han.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Alexandra Sasha, men på Facebook skriver hun blandt andet:

- I ugevis har jeg været udsat for en smædekampagne fyldt med falske udsagn og ubehagelige fortolkninger, der har været både fysisk og psykisk hårdt, og jeg må nu erkende, at jeg ikke kan mere. Derfor, trækker jeg mig fra at være kandidat til Europa-Parlamentsvalget.