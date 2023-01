Hun var Fyns største stemmesluger: - Det er et meget stort egetræ, der er faldet

- Det fik jeg enormt meget glæde og gavn af, siger Trine Bramsen.

De to kvindelige socialdemokraters venskab opstod, da Ritt Bjerregaard for 10 år siden skrev til Trine Bramsen og hørte, om de ikke skulle drikke en kop te.

Siden blev det til meget mere te og også mange andre drikke, fortæller Trine Bramsen.

Særligt Ritt Bjerregaards ærlighed bliver savnet, efter at hun lørdag sov stille ind i sin lejlighed på Østerbro.

- Jeg kommer til at savne at have et ærligt menneske omkring mig. Det der tit sker i politik, er at der er en masse, der genre vil fortælle dig gode ting. Men Ritt var ærlig, men også støttende. Det kommer jeg til at savne, siger Trine Bramsen.

Ritt Bjerregaard flyttede til Fyn i 1966, da hendes mand Søren Mørch blev ansat på det nye Odense Universitet. Hun nåede både at arbejde som skolelærer, sidde i Odense Byråd og blive uddannet fra universitet.

Hun var i mange år opstillet for Socialdemokratiet i Otterup-kredsen. Det blev til over 30 år som fynbo

