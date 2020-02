Hundehvalpe i fængsel giver indsat håb for fremtiden

Bag murene i et fængsel kan tonen være rå og hverdagen tung af rutiner.

Men på en lukket afdeling på Søbysøgaard Fængsel går fire indsatte rundt og storsmiler. De har nemlig fået hund. Og mod logrende labradorhvalpe med brune øjne og våde snuder må selv hårdkogte forbrydere give efter.

Lige så snart, vi ser sådan en lille hvalp komme ned af gangen, kommer selv folk med 16-årige domme bag sig ned på et knæ, og siger "Åh, min lille skat," og "Ej, hvor er du dejlig" Hundetræner og indsat på Søbysøgaard Fængsel

- Lige pludselig får man sådan en lille uldtot ind. Jamen, man knækker bare fuldstændig sammen, og så må man overgive sig og tage imod kærligheden, siger en indsat.

Han har ansvaret for labradorhvalpen Sif, der kun otte uger gammel ankom til fængselt. Den indsatte, der ønsker at være anonym af hensyn til sin familie, er svært tilfreds med sin nye rolle som hundetræner.

- Når jeg er ude at træne, og en øvelse lykkes, så tager jeg mig selv i at gå med en varm følelse inden i og et smil på læben. Det kan ikke undgås, siger Sifs træner.

Han oplever, at kulturen på afdelingen er en helt anden, efter at hvalpene er kommet til.

- Det er jo ikke knallerttyverier, vi sidder inde for. Der er lidt hårdkogte typer, og så bliver jargonen derefter. Men lige så snart, vi ser sådan en lille hvalp komme ned af gangen, kommer selv folk med 16-årige domme bag sig ned på et knæ, og siger "Åh, min lille skat," og "Ej, hvor er du dejlig."

Servicehund med udgangstilladelse

Sif er en af fire labradorhvalpe, der har booet sammen med 14 indsatte siden oktober. Det hele blev sat i gang af virksomheden Team Servicehunden, som står for træning og formidling af servicehunde til blandt andet handicappede. Indtil videre er virksomheden gået sammen med fængslet om et pilotprojekt, hvor ansatte står for at træne de kommende servicehunde.

Ifølge Annette Lysgaard, der er enhedschef for Søbysøgaard Fængel, er det en ren fornøjelse at have hunde på afdelingen. Hun oplever, at både omgangstonen blandt de indsatte og relationen mellem ansatte og indsatte har nydt gavn af den nye situation.

Det betyder alt for mig Hundetræner og indsat

- Vi er blevet meget glad for de hunde, siger hun.

Det er ikke muligt at fastlægge, om hundene har indflydelse på, om de indsatte falder tilbage i en kriminel løbebane. Til gengæld har undersøgelser vist, at de firbenede bofæller har en række andre positive effter på de indsatte.

Læs også Måbende togrejsende: Glemsomme lokoførere suser forbi fynsk perron

Blandt andet lærer de at tage mere ansvar og at stukturere deres hverdag, de udvikler mere empati og oplever mindre angst, og så sover de bedre om natten.

Det forklarer Linda Kjær Minke, der er juraprofessor og kriminolog på Syddansk Universitet. Hun understreger, at også hundene har glæde af projektet.

- Hunde, der er trænet i et fængsel, er bedre trænet end hunde, der er trænet i det omgivende samfund. Der ska man se på den ro, struktur og disciplin, der også er i et fængsel.

Artiklen fortsætter under billedet.

De indsatte træner hundene, som skal bruges som servicehunde, når de forlader fængslet i april. Forskning viser, at hunde, som er trænet i et fængsel, er bedre end dem, der er trænet ude i virkeligheden. Foto: Rasmus Rask

Tættere på drømmen

For Sifs træner har forløbet sat gang i drømme for fremtiden uden for fængslet. Han er i dialog med Team Servicehunden, fordi han håber på at kunne fortsætte arbejdet, når han bliver løsladt.

- Det betyder alt for mig. Jeg startede på dyrepasseruddannelsen for mange år siden, men kunne ikke fuldføre den, fordi jeg ikke kunne finde en læreplads, siger han og fortsætter:

Læs også Flyttetilbud til kriminelle: Kun tre kriminelle er flyttet fra Solbakken

- Efter jeg kom ind i projektet her, har jeg fået blod på tanden til at genoptage den uddannelse. Hvis det kan blive gennem Team Servicehunden, at jeg kan genoptage den uddannelse, vil det være lykken.

Han har ikke oplevet problemer i forløbet. I hvert fald ikke andre end dem, der hører til det at have hvalp.

- Der var lige lidt med lidt hvalpetænder, der skulle skiftes ud. Der skal jeg så have skiftet et fodpanel, sig