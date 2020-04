Hurra for H.C. Andersen! Eventyr storhitter på skuespillers instagramprofil

Fødselsdagsbordet var dækket med flag og blomster til dagens digitale fødselsdagsselskab. Fødselaren, Hans Christian Andersen, ville være fyldt 215 år i dag.

H.C. Andersen påvirker os stadig. Selvom jeg har læst nogen af eventyrene masser af gange, så dukker der stadig nye sider og facetter op for mig Torben Iversen, H.C. Andersen Paraden

Til at fejre manden, hvis ord lever i bedste velgående, var indbudt en flok gæster, som alle har H.C. Andersen tæt inde på livet.

Torben Iversen fra H.C. Andersen Paraden, Lise Marie Seidelin, eventyrfortæller fra Børnekulturhuset Fyrtøjet, Niels Bjørn, museumsinspektør ved Odense Bys Muséer og skuespiller Esben Dalgaard.

Eventyr i garderobeskabet

Hvad gør man for at underholde og inspirere sine børn i den isolerede skygge af corona?

Skuespiller Esben Dalgaard får hjælp fra H.C. Andersen, sin datter, sit garderobeskab og Instagram. Hver dag siden coronakrisen begyndte, har han læst højt for sin datter, og hans følgere lytter med på Instagram.

- Vi sidder herinde i garderoben, fordi vi er store nydere af både H.C. Andersen og af C.S. Lewis bøger om Narnia. Der går man jo gennem et garderobeskab, hvor der er et helt andet land og nye eventyr. Vi kan godt lide tanken om, at rundt om hvert hjørne kan der opstår et eventyr, siger Esben Dalgaard.

Gæsternes yndlingseventyr Lise Marie Seidelin: - Rejsekammeraten, fordi H.C. Andersen kobler sig på en ældgammel fortælletradition og skaber en vild, dyster og tragisk forvandlingshistorie. Niels Bjørn: - Eventyret Skyggen, fordi den handler om det lyse og mørke i mennesket.

Esben Dalgaard lærer selv meget af at læse højt for børn. De får nemlig noget helt andet ud af eventyrene, end han gør som voksen. Evnen til at skrive for flere aldre og på flere niveauer ser han som en af H.C. Andersens helt store styrker, fordi han dermed rammer alle.

- Efter oplæsningen har vi lang snak, hvor min 7-årige datter fortæller mig, hvad hun synes, at eventyret handler om. Ofte er det en anden vinkel, som er vildt interessant for mig at høre, og som jeg ikke havde tænkt over, siger Esben Dalgaard.

En helt anderledes fejring

En anden af gæsterne ved fødselsdagsselskabet var skuespiller og grundlægger af H.C. Andersen Paraden Torben Iversen fra Odense. Han er i selskab med H.C. Andersens eventyr stort set hver eneste dag året rundt, og sådan har det været i over 30 år.

Torben Iversens 2. april ser markant anderledes ud end vanligt.

Han skulle have været på OUH´s børneafdeling og fortælle eventyr, han skulle have stået på scenen i Odense Koncerthus med Odense Symforniorkester og salen fyldt med børn og flag, og så skulle han have uddelt priser i H.C. Andersens navn. Men sådan gik det ikke.

- Det er meget, meget anderledes. Nu sidder jeg her foran computen og har taget mit pæne tøj på. Men kun på den øverste del af kroppen, griner Torben Iversen, som fortsætter:

- H.C. Andersen ville have nydt at sidde for bordenden med os i dag. Han ville have nydt opmærksomheden. Faktisk investerede i en høj hat, straks han ankom til København, så han kunne gå ned af strøget og blive lagt mærke til, fortæller han.

Støvet og kedelig

Niels Bjørn Friis, som er museumsinspektør på H.C. Andersen Museum i Odense, var også med til dagens fejring. Hvis ikke coronasituationen havde holdt os hjemme, skulle han have delt legater ud til skolebørn.

Niels Bjørn, museumsinspektør, Odense Bys Muséer.

Det stod der nemlig tydelige anvisninger på i Andersens testamente.

Men det blive en anden gang, fortæller Niels Bjørn, der har ikke altid været så begejstret for dagens fødselar, som han er nu. Faktisk vover han at bruge ordet "kedelig" om fødselsdagsbarnet.

- Ligesom så mange andre havde jeg det sådan som ung, at H.C. Andersen var lidt kedelig. Vi er flasket op med ham, og der er så meget andet at lave som barn og ung end at sidde med snuden i en bog, siger Niels Bjørn. Han er dog blevet utrolig begejstret for Andersen, efter han begyndte at arbejde med hans eventyr.

Torben Iversen hører også ord som kedelig og støvet, men enig er han langt fra.

Gæsternes yndlingseventyr Esben Dalgaard: - Den grimme ælling, fordi det handler om mobning og drilleri, som vi skal holde op med. Torben Iversen: - Hjertesorg, fordi et smukt og kort eventyr. Selvom jeg har læst det op hundredevis af gange, så har jeg stadig ikke forstået det til bunds.

Også Esben Dalgaard er stødt på ordet kedelig, men kedeligt er det bestemt ikke hjemme i hans eventyrlige garderobe.

- Det er alt andet! Det er en eksplosion, en sproglig buket af ord og billeder og dufte - hele sanseapperatet blive sat i gang. Derfor vil børnene også have mere, og inden jeg er færdig med at læse, er der opstået en narkomani: Børnene vil have mere, siger Esben Dalgaaard.

Velsmagende ord

Han havde en særlig evne til at åbne afkroge til den menneskelige sjæl ved hjælp af sine ord, H.C. Andersen. Det siger eventyrfortæller Lise Marie Seidelin fra børnekulturhuset Fyrtøjet i Odense.

Hun oplever, at de mange børn, som hun fortæller Andersens eventyr for, er meget begejstrede for de gamle historier, også selv de er skrevet i et sprog med mange ord, som børnene ikke umiddelbart kender.

- De oplever ikke distance, men i stedet oplever i de at træde ind gennem en dør, hvor ordene smager helt særligt, siger Lise Marie Seidelin.

Hun er endnu ikke er gået kold i H.C. Andersen.

- Jeg får hele tiden levende tilbagespil fra børnene, så når vi får børnenes blik på hans historier, får vi fortællere fornyet vores glæde ved eventyrene.

Lise Marie Seidelin, eventyrfortæller

Også Esben Dalgaard får sjove reaktioner fra sin datter, når hun hører et gammelt ord som buntmager, og det er med til at brede hendes sprogforståelse ud.

- Alberte troede, at det var en som lavede bundter af et eller andet. Både hun og jeg bliver opfrisket i vores formuleringsevne af HCA, og det er en kæmpe gave til vores almindelige sprog, siger Esben Dalgaard.

Metaltræthed

Der kan godt indfinde sig en vis metaltræthed, når H.C. Andersen nævnes.

I hvertfald herhjemme i den fynske andedam. Men i sit internationale arbejde med arbejde med H.C. Andersen møder Niels Bjørn noget ganske andet.

- Det møder vi stort set ikke i udlandet. Bortset fra i USA, hvor Disneyfilmenes popularitet gør, at det er svært at komme igennem med den traditionelle Andersen. Men på det asiatiske marked er han lige så stor, som han altid har været, siger Niels Bjørn, som har et bud på en forklaring:

- Jeg tror, at vi har en tendens til at overse det, som er tæt på os og lade os forblænde af det, som kommer ude fra. Men H.C. Andersen er mere end bare en dansk forfatter, han er en verdensforfatter, som vi skal tage meget seriøst og sætte pris på, siger han.