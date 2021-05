Hurtigtest vinder ind: Derfor vælger fynboere PCR-tests fra

- Jeg var ude og blive PCR-testet i går aftes, men jeg kan jo ikke nå at få svar. Det er ikke sikkert, jeg har den inden i aften, siger Lolita Arnberg som har planlagt ferie med museumsbesøg.

Hun stod mandag i kø til en kviktest på testcenteret på Ørbækvej i Odense.

Og hun er ikke den eneste, der ikke kan vente den tid, det tager at få resultatet fra en PCR-testen.

Daniel Hahn Christiansen, som også stod i køen, tager stort set kun den hurtige, mindre sikre test.

- Jeg synes bare, det er nemmere, og så får man svar hurtigt. Så skal man ikke planlægge efter det, siger han.

Tusinder af kviktests

Efter man er testet, kan et negativt svar give adgang til eksempelvis restauranter og kulturtilbud i 72 timer.

Det vil sige, at hvis det tager et døgn at få sit negative svar, er der kun 48 timer tilbage på ens såkaldte coronapas.