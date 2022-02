Hurtigteststeder lukker senest 6. marts

Som udgangspunkt vil man dog stile efter, at der holdes mindst ét teststed åbent i hver kommune frem til 6. marts. Der vil ske en løbende vurdering, fortæller præhospitalschefen.

- Vi har nogle meget små kommuner, og her kan det være, vi er mere tolerante over for om færre bliver testet her. Men vi har også et ansvar for at bruge ressourcerne rigtigt, siger hun.

- Vi tager også højde for, at vinterferien er på vej, og at man måske tager ud og besøger familie og gerne vil testes inden, siger Gitte Jørgensen.



Hun understreger, at man ikke skal holde sig tilbage, men fortsat benytte teststederne.

Skrues ned til 200.000 om dagen

Fra mandag den 7. februar vil kapaciteten for hurtigtest være på 200.000 test om dagen, og så vil det blive udfaset der fra.

Niveauet er et stykke under kapaciteten på 500.000 hurtigtest, som man indførte efter nytår. Da kapaciteten var på sit højeste i foråret sidste år, kunne man samlet foretage omkring 670.000 daglige hurtigtest.