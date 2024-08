Husejere scorer i snit 5.400 kroner om måneden

Der er gode nyheder til boligejerne. Huspriserne stiger ifølge den økonomiske redegørelse, som regeringen netop har præsenteret, med 2,7 procent i år og 3 procent til næste år. Det betyder, at boligejerne kan nyde godt at ekstra friværdi.

- Renten på boliglån er holdt op med at stige, og for nogle af de kortere lån er der endda tale om en besparelse i forhold til sidste år, siger TV2's erhvervskommentator Ole Krohn.



I gennemsnit svarer det til en stigning på 5.400 kroner om måneden, skriver TV 2.

- Det giver en dejlig ro og tryghed for boligejeren, at regeringen har en forventning om, at der stadig er udsigt til stigende friværdier, siger chefanalytiker hos Nordea, Lise Nytoft Bergmann, til TV 2.

Hun tilføjer, at det dog også gør det sværere for dem, der ikke allerede er inde på boligmarkedet, at komme ind.