Husk lygterne: Tre ud af fire oplever biler uden lys på

Vi går en tid i møde med flere mørke timer i døgnet, og et vejr, der ofte er regnfuldt og måske også tåget, og derfor er det vigtigt, at man husker at tænde sine lygter.

- Det er især ved morgener med tåge, at mange ikke tænker over at tænde deres baglys, siger Sten Sørensen, der er vicepolitiinspektør og afdelingsleder ved færdselspolitiet på Fyn.

En undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at alt for mange bilister glemmer at tænde deres lygter.

Undersøgelsen er lavet i marts 2020 af Epinion på vegne af Rådet for Sikker Trafik. Her er 1.557 bilister adspurgt, om de inden for de seneste tre måneder har oplevet andre bilister, som ikke havde tændt baglygterne, mens det var mørkt eller sigtbarheden var nedsat.

Her svarer 70 procent af fynboerne, at de har oplevet biler uden lys på.

- Der hvor det er særligt farligt er ved mørke og ved tåge, og så især ved regn, der er det noget farligere, siger Sten Sørensen.

Kampagne skal minde bilister om lyset

Transport- og Boligministeriet, Færdselsstyrelsen og Rådet for Sikker Trafikminder laver sammen Kampagnen Husk baglygterne, der skal minde bilisterne om, hvornår de skal tænde lyset, og hvordan de kan være sikre på, at der er korrekt lys foran og bagpå bilen.

- Ved de moderne biler skal folk være opmærksom på, at baglygterne ikke tænder automatisk om dagen. Det snyder at baglyset ikke selv tænder, siger Sten Sørensen.

Gode råd om lys på bilen Der skal være lys foran på bilen hele døgnet.

Baglygterne skal være tændt fra solnedgang til solopgang samt om dagen, når der er nedsat sigtbarhed, f.eks. når det regner, sner eller er tåget.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt baglygterne tænder automatisk, kan du starte bilen og derefter gå ud og kigge på baglygterne. Er de ikke tændt, og er det lygtetændingstid, skal du manuelt tænde nærlyset på bilen. Så er der lys både foran og bag på bilen. Se mere om regler for lys og lygter Kilde: Rådet for Sikker Trafik Se mere

Det er ikke et lovkrav, at bilen skal have lys bagpå hele døgnet, og det kan ifølge Sten Sørensen være problematisk ved for eksempel regnvejr.

- Selvom det er fint lyst, kan regnvejr gøre sigtbarheden dårlig. Det finder bilen ikke selv ud af, så det skal bilisterne selv være opmærksom på, siger Sten Sørensen.

Det samme gælder cyklen

Det er dog ikke kun bilisterne, der skal huske at tænde lyset. Også cyklister kan være svære at se i mørket for andre trafikanter.

Gode råd om lys på cyklen: Du skal have lys på cyklen fra solnedgang til solopgang samt om dagen, når der er nedsat sigtbarhed, f.eks. når det regner, sner eller er tåget.

Cykellygterne skal kunne ses tydeligt på mindst 300 meters afstand og også være synlige fra siden.

Forlygten skal lyse hvidt, gult eller blåligt. Baglygten rødt. Hvide, blålige og røde lygter må gerne blinke - med mindst 120 blink i minuttet. Gule forlygter skal lyse konstant.

Tjek jævnligt lygterne og skift batteriet, når lyset begynder at blive svagt. Her kan du læse om lys på cyklen



Kilde: Rådet for Sikker Trafik Se mere

33 procent af de fynske bilister siger, at de inden for de seneste tre måneder har oplevet cyklister i trafikken, der var svære at se på grund af manglende eller utilstrækkeligt lys på cyklen.

- Hos færdselspolitiet går vi meget op i trafiksikkerheden, og det er vigtigt at man kan ses i trafikken, så der ikke opstår uheld, siger Sten Sørensen.

Han opfordrercyklisterne til ikke kun at have lygter på, men også at de tager en refleksvest på.

- Det vil være meget fornuftigt at tage en refleksvest på også. Den er meget mere tydeligt for andre trafikanter, siger han.