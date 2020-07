Husk at tjekke din busrute: Nye og nedlagte afgange træder i kraft til august

Når du kommer hjem fra sommerferie, er det en god idé at tjekke din busrute, for FynBus justerer i ruterne på hele Fyn fra august.

Ændringerne for by- og regionale ruter træder i kraft fra 2. august, mens ændringerne i lokal- og uddannelsesruterne først træder i kraft, når skoler og uddannelser starter igen efter sommerferien.

- Vi har justeret på afgangstiderne og på den tid, som mange af busserne har til at køre de forskellige strækninger. Blandt andet baseret på, hvor busserne har haft for lidt eller for meget tid, skriver FynBus på deres hjemmeside.

Nyt stop i Lindø Industripark

I kommunerne er det primært skoleruternes afgange, der bliver påvirket af de nye ændringer.

På Langeland er der flere afgange til Humble skole, der nedlægges, fordi der er for få passagerer.

Til gengæld får alle ruter i Faaborg-Midtfyn Kommune en ekstra afgang klokken 13 mandag, tirsdag og fredag, da indskolingseleverne har tidligere fri på de dage.

I Nyborg Kommune er mange ruter blevet justeret på afgangstiderne.

Der er godt nyt til dem, der arbejder på Lindø. Fra 2. august vil man på udvalgte afgange kunne tage rute 151-153 til Lindø Industripark.

